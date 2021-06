Carlos Mazón continua la seua croada contra l’advocat de Compromís que ha denunciat la comptabilitat del PP en la Diputació d’Alacant

El lletrat Ximo Perles, coordinador del grup de Compromís en la Diputació d’Alacant, segueix en la diana del PP. Perles s’ha encarregat de les denúncies de la formació valencianista sobre les preteses irregularitats en la comptabilitat dels populars en la institució provincial per les quals la Fiscalia Anticorrupció ha obert dues investigacions. Compromís considera que els populars van transferir sense justificar a comptes del partit fons per més de 446.000 euros, per la qual cosa el Tribunal de Comptes també investiga els transvasaments.

El PP d’Alacant ha posat tota la carn a la graella per desactivar el treball del lletrat. D’una banda, s’ha dirigit a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alacant per denunciar una pretesa incompatibilitat del lletrat (el PP demanava que se’l suspenguera). I també ha dirigit denúncies davant l’Agència Valenciana Antifrau (AVA). Dimarts, els populars han aportat “noves proves” a l’organisme que dirigeix Joan Llinares sobre el pretés exercici de l’“advocacia privada” de Perles sense la compatibilitat preceptiva.

“Es tracta d’una mostra més que Perles, que està contractat a temps complet com a assessor de Compromís en la institució provincial, hauria comés una irregularitat per exercir com a advocat per a una entitat jurídica al marge del Grup Compromís de la Diputació d’Alacant”, assegura el portaveu popular Eduardo Dolón.

El document enviat a Antifrau és la primera pàgina d’una interlocutòria de l’Audiència Provincial d’Alacant en què Ximo Perles figura com a lletrat de l’Ajuntament de Xaló. “Hi ha documentació nova que constata que Perles exerceix l’advocacia al marge del Grup Compromís, i aquests organismes estan per a complir la legalitat i garantir l’ètica de les institucions públiques”, afirma Dolón. El PP considera que Perles representa una “entitat jurídica que no té res a veure amb el grup Compromís en la Diputació”.

“Aquest document és recent. Però Ximo Perles i Gerard Fullana negaven la major, que és que aquest home, o almenys sens dubte segons la documentació acreditada i aportada, exerceix com a advocat en procediments judicials al marge del Grup Compromís sense tindre ni haver sol·licitat la compatibilitat preceptiva”, afirma Dolón.

Fonts de Compromís en la institució provincial insisteixen que el lletrat només cobra el seu sou com a coordinador del grup en la Diputació i que no exerceix amb clients privats. Les mateixes fonts emmarquen la seua representació de diversos ajuntaments alacantins en els assumptes jurídics que porta el grup en la Diputació. Fins i tot consta un certificat de l’Ajuntament de Xaló que confirma que Perles no ha cobrat del consistori.