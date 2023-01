Un càrrec d’España 2000 s’enfronta a dos anys i mig de presó per vincular la pigota del mico amb el col·lectiu LGTBI

El responsable de xarxes socials d’España 2000, David O. C., s’enfronta a una petició de pena de dos anys i mig de presó per part de la Fiscalia de delictes d’odi per haver publicat un escrit en el web del partit d’extrema dreta en què vinculava la pigota del mico amb el col·lectiu LGTBI.

L’home, que va ser candidat de la formació ultra a Godella (València) en les eleccions municipals del 2011, va escriure en la pàgina oficial d’España 2000 “expressions ofensives i humiliants” contra el col·lectiu LGTBI “encaminades a propagar el menyspreu, l’hostilitat i l’animadversió cap a aquests”, segons diu l’escrit d’acusació del ministeri públic avançat per Europa Press i a què també ha tingut accés elDiario.es.

La Fiscalia de delictes d’odi destaca passatges especialment hostils: “I sembla que no hi ha dubte que la transmissió s’efectua no per ser gai, sinó per fer pràctiques sodomítiques perverses en locals d’ambient... sauna –vaja, lloc de fornicació indiscriminada entre marietes– anomenada Paradís”.

L’ultra sostenia en el seu escrit que “els comportaments sexuals dels ‘perdoli’ estan convertint-se, de nou, en un problema de salut pública, i dels grossos”. També afirmava que es tracta d’una “xacra vírica, abans tan injuriada per la cultura a Occident i hui ficada fins a la sopa”. “I, el que és pitjor, a l’escola”, afegia.

El brot de pigota del mico, detectat l’any passat en més de 70 països i que a Espanya va causar quatre morts, va generar alarma entre pacients i experts per l’estigma que remetia als pitjors moments de l’epidèmia per VIH de fa quatre dècades.

David O. C. és vigilant de seguretat i, segons el seu currículum en línia, ha fet cinc cursos en la matèria en l’acadèmia privada de José Luis Roberto, líder d’España 2000. A més d’encapçalar la llista de la formació a Godella el 2011, també figura com a membre de la llista del Moviment Social Republicà, un altre grupuscle d’ultradreta, per a les autonòmiques del 2015.

En el seu compte de Twitter, es presenta com a responsable de xarxes socials d’España 2000, una de les formacions que va promoure la polèmica marxa homòfoba al barri de Chueca de Madrid.

En el seu escrit, publicat el 23 de maig de 2022 sota el títol “El Chueca Virus-22”, assegurava: “Enguany hi tornarem. La nova consigna serà: ‘fora els contagiadors dels nostres barris’ i ‘s’acabarà, s’acabarà, la pigota mono-sexual”. També deia que els mitjans de comunicació, mitjançant un pretés “llavat de cervell”, fan creure que “la perversió és normal”.

“Animadversió” cap al col·lectiu LGTBI

La secció de delictes d’odi de la Fiscalia Provincial de València considera que les expressions utilitzades, i ventilades també en xarxes socials, suposen expandir un “ambient d’hostilitat, rebuig i animadversió” cap al col·lectiu LGTBI, per la qual cosa sol·licita una pena de dos anys i mig de presó, a més de multa de 3.600 euros i inhabilitació especial per a professió en l’àmbit docent o esportiu durant un període de sis anys.

Així doncs, el ministeri públic sosté que els fets són constitutius d’un delicte comés en ocasió de l’exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantits per la Constitució.