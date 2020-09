Cas Fabra, segon assalt: el jutge investiga comptes bancaris de l’expresident de la Diputació de Castelló i empresaris

Carlos Fabra, el totpoderós expresident de la Diputació de Castelló pel Partit Popular i últim exponent d’una llarga saga familiar de polítics que han controlat durant dècades la província, s’enfronta de nou a una investigació judicial capitanejada pel mateix jutge que el va portar a la presó, que ha seguit el rastre a centenars de comptes bancaris. La Fiscalia Anticorrupció i la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals (Udef) de la Policia Nacional investiguen Fabra pels presumptes delictes contra la justícia i l’Administració Pública.

L’expolític del PP, que últimament ha freqüentat cercles del seu antic partit i també de Vox, va acabar de complir la seua pena de presó fa a penes dos anys. Els investigadors de la Udef van practicar la setmana passada un escorcoll en l’habitatge de l’expresident de la Diputació de Castelló, situat en una luxosa zona de les Platgetes d’Orpesa, on va arribar a estiuejar l’expresident del Govern José María Aznar en els anys d’esplendor de Fabra.

La causa que instrueix el jutge Jacobo Pin investiga centenars de comptes bancaris suposadament vinculats a l’expolític del PP i a uns quants empresaris castellonencs, segons ha avançat la Cadena Ser. El titular del Jutjat d’Instrucció número 4 de Castelló manté Fabra com a investigat juntament amb tres persones més que estarien relacionades amb l’expolític i la presumpta comissió de delictes, tal com va informar aquest diari.

Carlos Fabra figura com a president i conseller delegat en una empresa familiar (Planing y Promociones SL) amb el seu germà Luis. La mercantil, constituïda el 1982 i dedicada a la promoció immobiliària, està actualment inactiva (el tancament provisional del full registral es va produir fa 20 anys). La instrucció del nou cas Fabra segueix la pista a centenars de comptes bancaris suposadament vinculats al polític, investigat per haver ocultat béns del seu patrimoni per dificultar l’execució de la sentència que el va condemnar a la presó fa set anys.