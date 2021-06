El CBD del cànnabis: un jutge contradiu la Fiscalia Antidroga i absol un acusat a qui torna els seus cabdells

El CBD (cannabidiol) és un compost no psicoactiu de la planta de la marihuana que cada vegada està més de moda entre consumidors d’herba i malalts crònics. Encara que conté un percentatge de THC (tetrahidrocannabinol, el principi actiu de la planta que és psicoactiu), està per davall del llindar que marca la llei perquè la substància siga considerada il·legal: el 0,2%. No obstant això, la Fiscalia Especial Antidroga, en una instrucció recent sobre aquest producte, al·ludeix a la Convenció Única de les Nacions Unides del 1961 que considera que qualsevol cabdell, independentment de la proporció de THC que continga, es considera estupefaent, amb l’excepció de les plantacions autoritzades per l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris.

En el cas d’un propietari d’una botiga especialitzada en la venda de productes de cànem, que s’enfrontava a una petició de pena de quatre anys de presó per un pretés delicte contra la salut pública en la modalitat de substàncies que no causen greu mal a la salut, un jutge l’ha absolt i fins i tot ha ordenat que se li tornen les bosses de CBD que tenia exposades en el taulell de Mango Krush, Tour Diesel, Amensia Hace, Blue Berry i Critical Mass.

Dos agents de la Guàrdia Civil van inspeccionar el 14 d’agost de 2018 la botiga i van requisar les bossetes del taulell, a més d’haixix i marihuana en un despatx privat fora de l’abast del públic. L’acusat va declarar que les mostres de CBD, adquirides amb factures i envasades al buit, no superen el percentatge de psicoactivitat per a ser considerades il·legals.

La defensa de l’acusat, exercida pel lletrat Joan Bertomeu del despatx valencià Brotsanbert, va aportar les factures per la compra del CBD. Així doncs, el jutge destaca que no es pot obviar la sentència recent del 19 de novembre de 2020 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que s’oposa a l’existència de normativa nacional que prohibisca la comercialització del CBD produït legalment en un altre Estat membre “quan s’extrau de la planta Cannabis sativa íntegrament i no sols de les fibres i les llavors”.

Consumia “uns 10 o 15 porros diaris”

Sobre el centenar de bossetes d’haixix i marihuana que tenia l’home en el seu despatx, el propietari de la botiga va declarar en la causa, instruïda pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Sagunt, que és consumidor habitual (concretament d’“uns 10 o 15 porros diaris”) i que estava destinat al seu consum personal.

El titular del Jutjat Penal número 8 de València considera que “ha quedat acreditada la condició de consumidor de cànnabis” amb l’anàlisi de les mostres de cabell analitzades per l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses. “El ministeri fiscal”, afirma el jutge en la sentència a què ha tingut accés elDiario.es, “funda la seua petició de condemna contra l’acusat per la forma peculiar de presentació del cànnabis en unes quantes bossetes de plàstic”. L’home, sense antecedents penals, al·legava que classificava l’herba segons la genètica del cabdell (“uns són més terrosos, afrontats, altres et fan riure”, va explicar al jutge).

“Tot i que pot semblar certament sospitosa aquesta identificació en les bosses de plàstic del pes i la modalitat de cada cànnabis, no ha aconseguit aquest jutjador la certesa absoluta que la droga intervinguda estiguera destinada a la venda a terceres persones, perquè no hi ha una sola dada que poguera permetre aquest judici d’inferència sense cap dubte”, diu la sentència, que no és ferma.

La quantitat d’herba intervinguda no supera els llindars que ha establit el Tribunal Suprem perquè es considere autoconsum (50, 100 o 130 grams, segons cada sentència). A més, “els agents no van relatar en el judici cap tràfec estrany” ni “cap bàscula ni sumes de diners excessives”. “No hi ha cap dada objectiva que apunte la venda de droga al detall en aquest mateix local, i no se n’ha intervingut una quantitat considerable sinó tot el contrari”, afig el jutge.

La sentència absol el propietari de la botiga i ordena tornar-li les bosses intervingudes de CBD de Mango Krush, Tour Diesel, Amensia Hace, Blue Berry i Critical Mass.

“Repressió preventiva” a la producció de CBD

El lletrat Joan Bertomeu, del despatx Brotsambert, remarca que es tracta de la primera sentència a Espanya que al·ludeix a la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala el CBD. “Aquesta sentència és molt important, perquè, contràriament al que afirma la Fiscalia Antidroga i l’Agència del Medicament, resulta evident que la flor del cànem, amb baix contingut de THC i prevalença de CBD, no pot considerar-se estupefaent, perquè no produeix efecte i, per tant, no pot considerar-se penalment fiscalitzable”, afirma l’advocat valencià.

“El mateix laboratori diu que no estan fiscalitzats, contràriament al que afirma l’Agència del Medicament en el mateix cas, ja que el jutge instructor li va demanar un informe que diu que els extractes i la resina que es confisquen estan fiscalitzats. Una postura que el jutge rebutja, perquè argumenta que no té sentit i, menys quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha establit que no es pot restringir el comerç de CBD, perquè no té efectes en la salut ni psicoactius”, afig Bertomeu, que denuncia que tant el ministeri fiscal com l’Agència del Medicament i el Ministeri d’Agricultura “estan utilitzant una repressió preventiva al cànem industrial i a la producció de CBD que realment no té base en la protecció de la salut”.