Cites sospitoses de la trama del cas Azud amb el PSPV a les portes d’unes eleccions després d’una campanya pagada en B

“Una sèrie de fites que es consideren d’interés”. Així detalla la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil la cronologia prèvia a les eleccions autonòmiques i municipals del 2007, en el marc d’una campanya electoral dels socialistes valencians pagada en B mitjançant empreses pantalla per la trama del cas Azud. Aquelles eleccions, en què el PP liderat per Francisco Camps i Rita Barberá va agranar els socialistes valencians, es van celebrar el diumenge 27 de maig de 2007.

La setmana prèvia a unes eleccions, en qualsevol formació política, suposa un constant enrenou de militants i quadres orgànics a mesura que s’acosta el moment d’anar a votar a les urnes. Quasi ningú té temps de res, ja que l’agenda de candidats, actes electorals o entrevistes amb mitjans de comunicació és constant. No obstant això, alguns càrrecs socialistes, investigats en el cas Azud, van fer un lloc en la seua agenda per reunir-se amb l’empresari Jaime Febrer, considerat el presumpte corruptor de la trama.

A vegades una simple cronologia resulta més reveladora que els mers indicis. Aquella setmana va començar el dilluns 21 de maig a les 9.30, amb una reunió en la seu de l’empresa de Febrer mantinguda amb Rafael Rubio, aquells dies regidor socialista a l’Ajuntament de València, i amb José Luis Vera, un advocat històricament vinculat amb el PSPV-PSOE.

El divendres, dia previ a la jornada de reflexió, l’agenda de l’empresari Jaime Febrer revela diverses trobades amb polítics, tant del PP com del PSPV. La jornada s’inicia amb una reunió, a les 11 del matí, entre Febrer i Vera. A les 13 h, l’empresari es troba amb el ‘popular’ Alfonso Grau, llavors número dos de Rita Barberá i també investigat en la causa per haver-se embutxacat dos milions d’euros de la trama.

La reunió, de tot just mitja hora, va precedir una altra trobada de l’afaenat empresari, aquesta vegada amb un dirigent del partit de l’oposició, el responsable de Finances dels socialistes valencians José María Cataluña.

L’UCO vincula aquestes reunions amb els moviments de fons en comptes bancaris d’una de les empreses pantalla que abonaven despeses electorals del PSPV-PSOE. Així doncs, entre el 22 de maig i el 15 d’agost de 2007, l’empresa Gigante Edificaciones rep 1,3 milions d’euros d’Espacios Urbanos de Jijona, una firma creada per Jaime Febrer per a un projecte urbanístic en la localitat de l’Alacantí en el marc del qual l’alcaldessa llavors del PP s’emporta mig milió d’euros.

Aquests fons es reparteixen per tres vies: 548.483 euros ixen en efectiu per una sucursal de Bancaixa a Alacant, 484.480 euros es destinen a pagar empreses vinculades a la publicitat (les que elaboren el material electoral dels socialistes) i 261.000 euros van per a l’empresa del lletrat José Luis Vera. Els investigadors de la Guàrdia Civil vinculen “aquests pagaments amb el PSOE”, concretament amb “serveis contractats en el denominat comunament com a B, és a dir al marge de la facturació [en A]”