La ciutat de València i 31 municipis més tornen al toc de queda sense incidents 35 dies després: “Ens sentim assenyalats”

“Anit no es va registrar cap incidència a la ciutat. Les restriccions horàries, extremar les precaucions, continuen sent fonamentals per a evitar un augment de COVID-19. Gràcies per la vostra col·laboració i responsabilitat”. Aquest és el missatge que va llançar la Policia Local de València en les seues xarxes socials adjuntant diverses fotos dels principals carrers i places de la ciutat totalment deserts. La capital valenciana i 31 municipis més de la Comunitat Valenciana han tornat a tindre restringida la mobilitat nocturna en entrar en vigor la matinada del dimarts 13 de juliol un nou toc de queda 35 dies després del que va estar en vigor durant 32 setmanes en el segon estat d’alarma, entre octubre del 2020 i juny del 2021.

La seua vigència, que es prolongarà durant dues setmanes, ha sigut avalada per una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que va concloure que les mesures acordades pel Govern valencià, que inclouen també la limitació a un màxim de 10 persones de les reunions socials, són “equilibrades” i compleixen el judici de “proporcionalitat” atés l’augment de les hospitalitzacions i la “situació pròxima al col·lapse que està produint-se ja en els centres d’atenció primària”.

Aquest toc de queda està circumscrit únicament a 32 poblacions, 30 de les quals a la província de València, amb la ciutat de València com a nucli principal i altres poblacions de més de 30.000 habitants com Gandia, Paterna, Mislata, Aldaia, Burjassot, Xirivella i Alaquàs. De la província de Castelló només figura la població turística de Benicàssim, i de la d’Alacant, el municipi de Sant Vicent del Raspeig.

🔵 Anit no es va registrar cap incidència a la ciutat amb l'entrada en vigor de l'Estat d'Alarma 🕐🕕



➡️ Les restriccions horàries, extremar les precaucions continuen sent fonamentals per a evitar un augment de #Covid_19



➡️ Gràcies per la vostra col·laboració i responsabilitat pic.twitter.com/rXg32zIxbT — PoliciaLocalValència (@policialocalvlc) 13 de julio de 2021

La mesura ve motivada per l’increment exponencial de la incidència acumulada dels contagis causada principalment per l’augment de la mobilitat i de les interaccions socials, especialment entre el sector més jove de la població que encara no està vacunada, en què es concentra el percentatge més gran dels contagis i dels ingressos hospitalaris. També en l’increment de la pressió en els centres d’atenció primària, encarregats de fer les tasques de detecció de brots, rastreig de contactes i també de vacunar una part de la població.

No obstant això, la tornada al confinament nocturn no acaba de convéncer la població més jove, a la qual sembla que va dirigida la mesura. Mariam Corell, estudiant de 21 anys de València, considera que el confinament nocturn "no serà molt efectiu perquè ara no hi ha classes i es pot socialitzar la resta del dia, a diferència del que passava en l'anterior toc de queda, que pràcticament només es podia anar de casa a la universitat i viceversa".

Corell considera que en certa manera s'està assenyalant a la franja d'edat més jove: "A l'estiu, que no hi ha classes, és normal que augmenten les interaccions, el problema és que no ens arriben les vacunes; jo me la posaria demà mateix".

A més, afig que dins del seu cercle d'amics tracten de no ajuntar-se amb altres grups i que mantenen l'ús de la màscara en tot moment "excepte a la platja".

Per part seua, Fernando del Molino, taxista autònom i president de la Confederació de Taxistes Autònoms de la Comunitat Valenciana, comenta que amb el toc de queda "la majoria de companys fa les hores durant el dia, pel que hi ha un excés d'oferta que fa que la rendibilitat del servei siga quasi nul·la, mentre a la nit es produeix un pic de demanda entre les 0.30 i les 1.30 hores per la gent que acaba de treballar o que ha eixit a sopar i se'n va a casa".

La resta de la nit, explica, "el servei es redueix al mínim per a emergències, és a dir, 50 o 100 taxis en una ciutat que compta amb 3.000".

Sobre allò que els traslladen els clients referent al toc de queda, afirma que "en general la gent està cansada i té moltes ganes de festa i d'eixir perquè molts estan ja vacunats".

La Comunitat Valenciana va registrar dimecres una incidència acumulada de 368 casos per cada 100.000 habitants en 14 dies (436 de mitjana a Espanya). Fa tan sols tres setmanes, en concret el 23 de juny passat, estava en risc baix amb 47 casos per cada 100.000 habitants. Quant a les hospitalitzacions, dimarts hi havia 367 persones ingressades, mentre que fa tres setmanes n’eren tan sols 96.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va destacar que la resposta ciutadana a la limitació de mobilitat nocturna en 32 municipis ha sigut d’“altíssima responsabilitat” i a penes hi ha hagut huit propostes de sanció per incompliment.

Puig ha ressaltat que els incidents han sigut mínims en el conjunt dels municipis afectats, entre els quals València i Gandia, i ha dit que “es pot fer oci”, es pot acudir als espais naturals i es poden tindre relacions socials, però “en condicions de seguretat”, amb màscara i amb distància.

Així mateix, va afirmar que la vacunació contra el coronavirus avança i el 62% de la població valenciana ha rebut almenys una dosi, i ha reiterat que, si es compleix el calendari previst, la Comunitat Valenciana arribarà al 9 d’Octubre, dia de la festa autonòmica, amb immunitat global.