10.000 gallines moren en l'incendi d'una granja de Titaigües provocat per la caiguda d'un llamp

Unes 10.000 gallines han mort aquest dijous en l'incendi que s'ha produït en una granja de Titaigües, provocat per un llamp, segons ha informat el Consorci de Bombers de València.

El succés, que es va produir sobre les 15,53h, ha estés el foc a gran part de la nau i s'han cremat uns 1.000 m². A conseqüència del sinistre la nau té risc de col·lapsar, per la qual cosa els bombers han centrat els esforços a protegir la zona adjacent de la mateixa empresa, dedicada a envasament d'ous.

Per proximitat de terreny forestal també es va mobilitzar un coordinador forestal Consorci i bombers forestals de la GVA-Sgise. En principi no hi ha hagut afectació de zona forestal.