Albaida liquida definitivament Gestiona, l’empresa pública fallida que ha costat 2,6 milions a l’ajuntament

L’Ajuntament d’Albaida ha liquidat de manera definitiva la fallida empresa pública Gestiona. Amb aquesta fita, el consistori afirma que s’apropa més a la normalitat de la seua situació econòmica, i es posa solució a un dels grans problemes heretats de l’etapa del govern del PP, “on els comptes de l’empresa contribuïren a enfonsar a l’Ajuntament cap al col·lapse financer.”

En aquest sentit l’alcalde de la ciutat, Josep Antoni Albert, ha recordat que “quan vaig entrar d’Alcalde vam haver de fer front a la fallida de la Societat de Gestió Pública d’Albaida, més coneguda com a Gestiona”. La societat pública, propietat de l’Ajuntament, i dedicada a la gestió urbanística, tenia un nivell de deute de quasi 5 milions d’euros, que s’afegien a la ja complexa economia de l’Ajuntament.

En aquell moment amb un ajuntament que arrossegava entre deutes comercials a proveïdors i deutes financers quasi de 15 milions, i un bloqueig absolut de la institució per no poder fer front als seus pagaments, difícilment podia absorbir 5 milions més de deute, i per això va haver de encetar un procés d’assumpció d’aquest que ha anat desenvolupant-se durant els darrers 9 anys, que feia necessari millorar prèviament la situació econòmica del mateix ajuntament per fer front a aquesta situació.

Amb tot, el 4 de desembre de 2020, la Junta General de Gestiona va poder acordar la seua dissolució definitiva, una vegada liquidats per part de l’Ajuntament més de 2,6 milions d’euros des de 2011 i l’acord amb la SAREB respecte a la cessió en pagament de l’Edifici Font de la Vila.

L’Alcalde d’Albaida, Josep Albert, manifestava que “no puc més que mostrar la meua alegria i satisfacció en haver pogut arribar a la fi d’aquest despropòsit, que ens ha condicionat molt durant 2 legislatures i mitja, sobretot perquè Gestiona va deixar molts ferits en el camí: persones, empreses del poble i de fora, que varen veure com es quedaven sense cobrar i que, a poc a poc, hem anat pagant amb l’esforç econòmic del veïnat”.

Des del consistori s’apunta que la situació financera ha posat a l’ajuntament a prop d’una suspensió total dels serveis, “la qual cosa s’haguera produït si no s’haguera dissenyat una estratègia a llarg termini per a fer front a la situació sense posar en perill els serveis bàsics a la ciutadania o sense una pujada importantíssima dels impostos, com han fet altres ciutats com Gandia o Vallada", apunten des de l’ajuntament.

Així, amb la liquidació del pressupost de 2020, recentment aprovada el 27 de febrer, queda definitivament absorbida la fallida de Gestiona dins els comptes municipals, quedant encara un resultat pressupostari positiu i un Romanent de Tresoreria també positiu de 821.217,40 euros, de forma que la integració de la societat s’ha realitzat sense posar en perill l’estabilitat del mateix Ajuntament, què era l’objectiu de la institució municipal des de 2012.

Beatriz Costa, Tinent d’Alcalde de Serveis a la Ciutadania, responsable de l’àrea d’hisenda, explicava que “per fi hem arribat a acomplir una fita que totes i tots desitjàvem des de fa anys, que és acabar amb el malson de Gestiona. Però el camí no ha sigut gens fàcil, perquè hem hagut de buscar l’equilibri perquè la situació no desbordara a l’Ajuntament i poguérem mantenir, almenys, els serveis que considerem bàsics per a les nostres veïnes i els nostres veïns. Ara pareix que molts tenen solucions màgiques, però en 2011 que era quan les hagueren hagut d’aplicar, no van saber fer-ho. A bou passat, tot es veu molt fàcil. La realitat es que hem fet les coses ben fetes, i ara hem dissolt Gestiona i ens quedem en una situació molt positiva per a seguir avançant en la recuperació total de l’economia municipal”.

Per a l’Alcalde, “hem acomplit, amb la dissolució definitiva de Gestiona, una nova fita en el Pla de Recuperació d’Albaida que dissenyàrem en 2012 i que reafirmàrem en 2017 i 2019, la qual cosa ens indica que anem pel bon camí, que ens queda encara per avançar. Passar d’un nivell d’endeutament a llarg termini consolidat de 19,5 milions a menys de 9 milions d’euros, d’un romanent de Tresoreria negatiu de més de 8 milions a un positiu de 800.000 euros sense haver de mirar de reüll a Gestiona, i poder seguir fent front als compromisos i pagar al dia als nostres proveïdors era un somni ara fa 9 anys, que s’ha fet realitat”.