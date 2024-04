Calp adjudica l'última fase del vial que servirà de circumval·lació per a anar a les platges sense travessar el nucli urbà

L'Ajuntament de Calp ha adjudicat aquesta setmana les obres per a finalitzar el viària J, concretament per a enllaçar el tram I amb el tram VI d'aquest vial que uneix l'avinguda de la Generalitat Valenciana amb l'avinguda Casa Nova i l'avinguda Vall de Laguar.

Les obres s'han adjudicat a la mercantil Pavasal per 2.158.254 euros amb un termini d'execució de 12 mesos. L'obra compta amb una ajuda de la Diputació d'Alacant, de 662.923 euros, del Pla d'Inversions i Finançament.

Aquest vial realitzat parcialment rep el nom de Felip VI, és decisiu per a desplaçar el trànsit rodat de la zona de platges cap a la carretera nacional sense passar per les avingudes Exèrcits Espanyols i Diputació, i per tant descongestionaran el trànsit del nucli urbà.

El tram 6 del viària J, una de les iniciatives més significatives en l'àmbit urbanístic de l'Ajuntament de Calp, és l'últim segment de 650 metres pendent d'un projecte que es va originar en el Pla General de 1989. Aquest tram permetrà una millor connexió entre l'avinguda Casa Nova i l'avinguda Romania, i servirà com a circumval·lació per a arribar a la zona de platges sense travessar el nucli urbà.

El vial ha anat consolidant-se per fases, així en 2020 obria al trànsit el primer tram del vial concretament el tram que s'inicia en la rotonda de l'Avinguda de la Generalitat i finalitza en la partida Gargasindi. El pla original va patir demores després d'un informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que requeria la realització d'obres d'evacuació de pluvials. Després d'adaptar el projecte i rebre l'aprovació de la CHX, l'Ajuntament va adjudicar la fase VI.

“El viària J és una infraestructura molt important; és com la circumval·lació de Calp que contribuirà al creixement i desenvolupament de la ciutat. Serà definitiu per a descongestionar el trànsit que accedeix a la zona de platges ja que alleujarà el trànsit en vies tan transitades com les avingudes Exèrcits Espanyols i Diputació. Aquest és un procés històric que culmina després d'anys de gestió i treball” ha assenyalat Juan Manuel del Pi, regidor d'Urbanisme i Infraestructures.