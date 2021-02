Cullera reobri les platges després de baixar la incidència de la Covid-19 durant les últimes setmanes

L’Ajuntament de Cullera ha decidit aquest dilluns reobrir per complet les platges i el passeig marítim i el mercat ambulant dels dijous. Un alçament de restriccions que es pren donada la tendència a la baixa del nombre de contagis per Covid-19 tant a la localitat com a la resta de la comarca.

Expliquen així que Salut Pública ha traslladat aquest dilluns al consistori un total de 67 casos actius en els darrers 14 dies a Cullera, el que suposa una taxa per cada 100.000 habitants de 308,57. Cal recordar que el passat 25 de gener el municipi presentava una taxa de 2.247,5, el seu màxim de tota la pandèmia, i en tres setmanes s’ha reduït la incidència un 86%.

Cal assenyalar que, a causa de l’alta incidència per coronavirus al municipi, l’Ajuntament va decretar, entre d’altres restriccions, el tancament de platges i del passeig marítim durant tres caps de setmana com a mesura de contenció i per restringir la mobilitat davant la situació preocupant que vivia tot el territori valencià.

No obstant, tot i l’obertura per a este cap de setmana dels 15 quilòmetres de platges amb els que compta el municipi, el consistori reforçarà la vigilància i el protocols per al compliment de les mesures sociosanitàries com l’ús obligatori de la mascareta, el distanciament social i el límit de dues persones juntes, esta última a excepció de que siguen convivents.

Mercat exterior

Per tal de minimitzar riscos i evitar relacions socials, l’Ajuntament també va prendre la decisió de suspendre temporalment el mercat ambulant que té lloc cada dijous al municipi. Ara, a partir del proper 18 de febrer es reprendrà esta activitat en una nova ubicació, concretament a la zona de la Bega, un entorn amb més amplitud perquè els protocols de seguretat i l’activitat comercial es puguen desenvolupar correctament.

A més, l’Ajuntament va anunciar els venedors ambulants que no han d’abonar la taxa per l’ocupació de la via pública en els propers sis mesos. Cal comentar que amb el «Pla Resisteix», al que s’ha adherit Cullera i que suposarà la injecció de quasi un milió d’euros per al teixit socioeconòmic local que ha vist afectada la seua activitat a causa de les darreres mesures contra la Covid-19, els venedors ambulants que tinguen el seu domicili a la ciutat també rebran una línia d’ajuda directa com la resta de sectors que han patit majoritàriament les restriccions en la pandèmia. Unes ajudes que s’afegeixen a les ja atorgades l’any passat pel consistori amb el Pla Recupera’t i on els venedors locals ja van ser beneficiaris.