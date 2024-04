La Diputació de Castelló inverteix 220.000 euros en obres de casernes de la Guàrdia Civil

La Diputació de Castelló ha anunciat que ha invertit 220.000 euros a millorar casernes de la Guàrdia Civil de la província. La presidenta de la corporació provincial, Marta Barrachina (PP), ha lamentat que “sent la seua competència al 100%, el Ministeri d'Interior només va invertir 177.121,25 euros en casernes i comissaries de la província durant el 2023. Ara, sense Pressupostos Generals per al present exercici, la inversió per part del Govern Central no s'incrementarà, malgrat la seua clara necessitat”.

Barrachina, al costat del vicepresident responsable de l'àrea de Bon Govern, Héctor Folgado, s'ha reunit amb el Coronel Cap de la Comandància de Castelló, Ángel Gil Redondo; el Comandant Cap de Suport de la Comandància de Castelló, Tomás Manuel Sendón. En aquesta reunió s'ha posat sobre la taula la proposta d'acord d'aportacions amb la Direcció General de la Guàrdia Civil, per a la realització d'obres de conservació i reparació d'aquarteraments de la Guàrdia Civil a la província de Castelló per a l'exercici 2024.

El vicepresident Héctor Folgado ha explicat que “les actuacions definides per a la seua execució durant el present exercici inclouen les casernes de Peníscola, Vilafamés, Torreblanca i Cabanes”.

Quant a les característiques de cada actuació, amb un pressupost de 53.000 euros es millorarà la caserna de Peníscola quant a l'obertura i execució de buits de ventilació accessibles, en cambres de forjats sanitaris i en el muret i reposició del clos posterior, entre altres. En el cas de Vilafamés, la partida de 53.000 euros es destinarà a la reforma de dependències oficials per a vestuaris masculins i femenins. Mateix objecte de les obres i mateix pressupost serà l'actuació prevista en la caserna de Torreblanca, mentre que a Cabanes, amb un pressupost de 40.000 euros es destinarà a la reforma superficial del pavelló per a vestuaris masculins i femenins. El pressupost total es completa amb la redacció del projecte de Cabanes, la direcció d'obres per a les actuacions previstes el present exercici i la redacció de projectes per a obres previstes l'any vinent.