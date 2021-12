Els perills de la ‘nova pornografia’ centra la ponència que obri la I Setmana de la Joventut d’Ontinyent

Ontinyent obria aquest dimarts la seua primera Setmana de la Joventut que organitza la regidoria de Joventut de l’Ajuntament amb una ponència del sociòleg Lluís Ballester, on s’alertava al voltant dels perills de la “nova pornografia” i com afecta a joves i adolescents.

La xerrada de Ballester, Doctor en Sociologia i investigador de la Universitat de les Illes Balears, va tenir lloc al Teatre Echegaray, on van acudir joves, familiars, docents i estudiants de treball social, que van poder conèixer més sobre aspectes com el “bombardeig” de publicitat de contingut sexual a les xarxes socials, la relació entre pornografia i prostitució, o els problemes de l’accés descontrolat per part de menors d’edat als continguts pornogràfics.

El regidor de Joventut, Jordi Vallés, explicava que “ha estat una xerrada d’allò més interessant, que ens ha ajudat a identificar millor la problemàtica existent i com afrontar-la per ajudar als i les joves a identificar molts perills, problemes derivats dels rols de poder i submissió que estableix la pornografia, i separar la realitat d’allò que no ho és”, assenyalava.

Les activitats de la I Setmana de la Joventut d’Ontinyent continuen del 1 al 3 de desembre hi ha tallers sobre ‘Prevenció dels trastorns de l’alimentació i autoimatge’ que es duran a terme als centres d’educació secundària d’Ontinyent; i a més a més dijous 2 de desembre al Centre Comercial El Teler es projectarà el film ‘A este lado del mundo’, del director David Trueba, dins de la XX Mostra de Cinema d’Ontinyent, amb entrada gratuïta per a joves de 13 a 30 anys i sessions a les 18:00, 20:00 i 22:00 hores). Per assistir a les projeccions no caldrà inscripció prèvia i s’ocuparan els espais per ordre d’arribada.