Erotisme per fomentar rutes culturals i turístiques a la Vall d’Albaida

Després de 26 edicions del Premi de Literatura Eròtica, la Mancomunitat de la Vall d’Albaida exporta un dels seus principals atractius culturals al turisme a la comarca. Des d’aquest divendres 16 d'octubre el departament de turisme de la mancomunitat llança un producte que qualifica com “innovador i agosarat” i que consisteix en 8 rutes culturals i per quatre itineraris de cicloturisme per rellançar el sector entre les localitats de la comarca.

D’aquesta forma, fragments sorgits de les obres guardonades al llarg de totes les seues edicions i altres textos de la literatura universal d’autors com Estellés, Cortázar, Neruda o el marqués de Sade guiaran les persones assistents a cada cita durant el recorregut pel patrimoni cultural i mediambiental de la Vall d’Albaida. El cicle arrancarà a Bocairent on el seu barri medieval esdevindrà l’escenari de les ‘evasions efímeres’ de Vicent Pallarés o de les ‘confessions’ de Jordi Portals per traure suc a recursos com la calçada excusada, l’únic accés al recinte emmurallat que romania operatiu per les nits sempre i quan es comptara amb algun motiu convincent.

Durant les setmanes següents, Ontinyent, Albaida, Agullent, Otos, Castelló de Rugat, Llutxent i Benigànim agafaran el testimoni en la modalitat cultural mentre que les propostes de cicloturisme partiran, ja en desembre, des de Fontanars dels Alforins, Bellús, Atzeneta d’Albaida i Quatretonda. El conjunt de les rutes “aportarà una visió de conjunt d’una comarca amb un gran atractiu patrimonial però encara molt desconegut per al turista”, segons el conseller de Turisme, José M. Beneyto, “per la qual cosa cal impulsar mesures que potencien les nostres senyes d’identitat i que resulten atractives per al visitant”.

La iniciativa s’emmarca en les ajudes del patronat provincial València Turisme per a contrarestar els efectes negatius de la Covid-19 “mitjançant la potenciació de productes i d’experiències turístiques innovadores”. De fet, la programació els divendres de vesprada pretén contribuir, paral·lelament, a dinamitzar el sector hostaler i de restauració.