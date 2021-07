Gandia començarà la segona campanya per localitzar les fosses de 62 afusellats pel franquisme

L'Ajuntament de Gandia ha anunciat que en pocs mesos s’iniciarà la segona campanya per a localitzar al cementeri les fosses amb les restes de 62 persones de Gandia, la Safor i les comarques veïnes que van ser afusellats durant el franquisme i que a hores d’ara continuen desaparegudes.

Ho anunciava aquest dijous el regidor de Memòria i Qualitat Democràtica, Nahuel González, acompanyat de l’edil responsable del Cementeri Municipal, Miguel Ángel Picornell, que explicaven que serà possible gràcies a dues subvencions de 15.744 i 22.164 euros de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. Així, la segona fase es podria iniciar després de la Fira i si s’aconsegueix localitzar i exhumar les restes els treballs s’allargarien a finals d’any, principis de 2023.

“Cal recordar que la ciutadania de Gandia i de la Safor encara no tenen el dret constitucional i humà de trobar i enterrar els seus familiars desapareguts. Per tant, és una responsabilitat democràtica, un compromís de les ciutats que compten amb represaliats desapareguts”. González ha oferit a l’oposició l’oportunitat de sumar-se i donar suport “a aquesta acció de dignitat democràtica, perquè una democràcia no serà plena mentre hi hagen desapareguts. I cal estar al costat de les famílies, amb independència del color polític”.

González ha recordat que durant la primera fase, que es va desenvolupar el mes de desembre passat s’hi van fer dues excavacions sense èxit, perquè només es contava amb un testimoni oral. Ara s’hi actuarà en una altra zona seguint les indicacions d’historiadors i especialistes.

“Quan s’obrin fosses es tanquen ferides”. Així de rotund s’ha mostrat Picornell, qui ha assegurat que tenen pressa en trobar-hi els desapareguts, “perquè ja han passat 80 anys de la guerra civil i els testimonis orals van perdent-se; perquè només els governs progressistes podem fer-ho possible des de les institucions, ja que les famílies no tenen recursos econòmics ni funcionals; perquè la dreta i l’ultra dreta no ho faran... Nosaltres no li donarem l’esquena a les famílies que vol saber on estan els seus. No es tracta de venjança, sinó de justícia i reparació”. El responsable del cementeri ha mostrat la seua voluntat de continuar col·laborant-hi amb el departament de Memòria i Qualitat Democràtica.