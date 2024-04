La Generalitat descarta el projecte de depuradora d'Alcàsser després del rebuig social

La consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, ha confirmat que la Generalitat ha descartat el projecte de depuradora previst pel Botànic a la localitat d’Alcàsser “pel rebuig social, pel seu emplaçament en zona inundable i perquè hi ha alternatives tècniques molt més beneficioses per a garantir la qualitat de les aigües de l’Albufera”.

Així ho ha anunciat Pradas durant la seua visita al municipi de l’Horta Sud, on s’ha reunit amb l’alcalde, Alberto Primo, i amb l’associació de veïns contra la depuradora. La responsable de Medi Ambient ha manifestat que la Generalitat “no pot donar suport a la construcció d’una infraestructura que comptava amb un elevat grau de contestació social i que, a més, no garantia que s’evitaren abocaments a l’Albufera”. Per això, ha anunciat que el seu departament ultima un projecte alternatiu amb les millors solucions tècniques viables.

La consellera ha avançat que la Direcció General de l’Aigua està dissenyant un pla que conjuga diferents actuacions més concordes a la protecció del parc natural que impliquen, entre altres coses, ampliar capacitat de l’actual planta depuradora de Pinedo en el tractament d’aigües residuals i que minimitze els abocaments a la llacuna. “Volem que les millors solucions per al sanejament a les poblacions de l’Horta Sud i per a garantir el millor futur possible per al nostre parc natural”, ha indicat.

La màxima responsable de la Conselleria ha recordat que també estan pendents altres actuacions per part del Govern d’Espanya com els tancs de tempesta, claus per a impedir abocaments a l’Albufera en episodis de fortes pluges. De la mateixa manera, ha assegurat que treballa per a crear “un sistema de governança del llac amb tots els actors implicats”.