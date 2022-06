El Guerrer torna a Moixent 16 anys després

El Guerrer torna a Moixent de la mà de la Diputació i la seua exposició sobre la repercussió social d’una de les icones del patrimoni valencià. La peça original de temps dels ibers, trobada en 1931 en la Bastida de les Alcusses, torna al municipi de la Costera 16 anys després de la seua última visita, amb motiu del 75 aniversari de la troballa.

El saló d’actes de la Casa de la Cultura de Moixent acull des d’este dimarts la mostra ‘Arqueologia d’una icona. El Guerrer de Moixent en el temps’, organitzada pel Museu de Prehistòria i l’Oficina Tècnica de Restauració del Patrimoni (OFITEC) de la Diputació. La peça original de bronze del segle IV a. C. romandrà a Moixent fins al 17 de juliol, moment en el qual tornarà a València i serà reemplaçada per una rèplica del Guerrer que capitanejarà l’exposició fins al 25 de setembre.

L’horari de visita és de dimarts a dissabte, entre les 18.30 i les 21.00 hores, amb accés gratuït i la possibilitat de concertar un recorregut guiat amb personal del Museu de Prehistòria els divendres i dissabtes, prèvia reserva en el telèfon 690.11.50.83. “Per a Moixent és un orgull rebre de nou al Guerrer, que porta el nom del nostre municipi per tot el món”, ha assenyalat en l’obertura de la mostra l’alcalde, Guillermo Jorques, qui encara recorda de l’última visita “com va remoure el cor de la gent del poble eixa xicoteta figura del guerrer que tant ens representa”.

Jorques ha agraït la iniciativa a la Diputació i especialment al seu president, Toni Gaspar, qui fa huit mesos, durant l’obertura de l’exposició en la seu central de la corporació en Plaça Manises es va comprometre a portar enguany a Moixent la peça original del Guerrer i el viatge en el temps plantejat pel Museu de Prehistòria. En paraules de Gaspar, “estem encantats que el Guerrer es torne a allotjar de manera temporal en el seu lloc d’origen i d’acostar el seu llegat i el de la Bastida de les Alcusses a les comarques centrals, enclavament imprescindible en la ruta dels ibers”.

Xicotet en grandària, enorme en simbolisme

El president Gaspar, acompanyat per l’alcalde de Moixent, la directora del Museu de Prehistòria, Mª Jesús de Pedro, i el comissari de la mostra, Jaime Vives-Ferrándiz, ha vinculat la transcendència de la troballa d’este guerrer a cavall, “xicotet en grandària però enorme en valor històric i simbolisme”, amb l’ús que de la imatge han fet i continuen fent institucions públiques i privades de qualsevol àmbit, full de ruta d’esta exposició que en quasi cinc mesos en el Saló de Respecte de la institució provincial va ser visitada per més de 8.000 persones.

La directora del Museu de Prehistòria, Mª Jesús de Pedro, ha assenyalat que és “la primera vegada que es tracta de manera monogràfica la important troballa del Guerrer de Moixent i la seua influència en la societat valenciana incloent diferents punts de vista, des del context arqueològic fins als usos contemporanis que ens permeten explorar les relacions entre l’arqueologia i la societat”. Els aspectes tècnics, socials i simbòlics de la peça es presenten a través d’un “discurs senzill i divulgatiu dirigit a escolars i públic familiar, amb un disseny museogràfic modern que utilitza la interacció i l’audiovisual per a reforçar l’estreta relació entre passat i present”.

Per part seua, el comissari de la mostra i director del projecte arqueològic de la Bastida, Jaime Vives-Ferrándiz, ha explicat que el viatge en el temps al costat del Guerrer de Moixent es completa amb quatre mòduls interactius pensats per a alumnes de Primària, ESO i Batxillerat i públic familiar, que ajuden a entendre la rellevància del personatge en les elits d’una cultura contemporània de grecs, etruscos, púnics i romans, però amb una organització social, ritus, creences i manifestacions artístiques pròpies que s’evidencien en les troballes de la Bastida de les Alcusses.

L’exposició

La mostra està composta per més de 40 peces, incloent-hi materials arqueològics, documents i objectes contemporanis particulars, i compta amb un reforç audiovisual per a un format interactiu. Entre el contingut, destaca el diari d’excavació de la Bastida amb la carta remesa pel responsable dels treballs en el moment de la troballa del Guerrer de Moixent que, armat amb falcata a la mà destra, escut redó en l’extremitat esquerra i protegit amb un casc coronat per un gran plomatge, és el principal reclam de l’exposició.

La part interactiva està composta per quatre mòduls, el primer dels quals presenta la Bastida de les Alcusses de Moixent com la nova Pompeia, a través d’una maqueta de l’antiga ciutat ibèrica. El segon mòdul explica els elements emprats per a convertir el guerrer a cavall en una representació icònica, i ho fa a través d’un puzle imantat que han de muntar els assistents. El protagonisme del Guerrer es manté en el següent mòdul interactiu, que proposa calcar en un banc retroil·luminat les diferents armes utilitzades pels guerrers ibèrics en cada període. El recorregut finalitza amb una última interacció que planteja al públic reflexionar sobre el que ha vist i depositar en una bústia la seua percepció sobre el Guerrer.

La xicoteta peça de bronze fos, de poc més de set centímetres d’altura, és l’epicentre d’una mostra que commemora els 90 anys de la seua troballa en la Bastida de les Alcusses, quan Vicente Espí va desenterrar la bellíssima escultura del segle IV abans de Crist durant les excavacions del Servei d’Investigació Prehistòrica de la Diputació.