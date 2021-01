L'Ajuntament de Bunyol exigeix als seus veïns que que s'autoconfinen per l'increment de la incidència de la Covid-19

L'Ajuntament de Bunyol va emetre el dissabte a la vesprada un comunicat en el qual, davant l'alça de casos positius de COVID-19 “exigeix” als veïns l'autoconfinament, davant la falta de mesures extraordinàries adoptades per la Generalitat.

La incidència acumulada a Bunyol s'acosta als 1.000 casos per cada 100.000 habitants, i la setmana passada, fins al divendres, s'havien donat 48 nous positius en les proves PCR. La setmana anterior va haver-hi 74 positius nous.

Així, en el comunicat, el consistori dirigit per Jonquera Carrascosa assegurava que “després de la reunió mantinguda hui d'urgència i després de les converses mantingudes amb el departament de Salut Púbica i la Conselleria de Sanitat, i davant la gravetat de les dades sobre Covid-19 que hem donat a conéixer en l'anterior comunicat, hem sol·licitat a les autoritats corresponents que prenguen les mesures oportunes per a pal·liar la tendència a l'alça dels casos, tal com s'està donant en l'actualitat”, i vaig afegir que davant la situació actual “exigim l'autoconfinament de tots els ciutadans i ciutadanes de Bunyol, i instem a no eixir de la localitat, i a no eixir de casa sense un motiu justificat, només per temes d'extrema necessitat o per motius laborals o familiars, fins a tindre coneixement de les mesures que puga proposar el Govern de la Comunitat Valenciana”.