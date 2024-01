L'Ajuntament d'Almussafes implantarà un centre polivalent de negocis al parc industrial Joan Carles I

L'executiu d'Almussafes projecta la creació d'un centre polivalent en el polígon industrial Joan Carles I. Per a això ha comprat una nau de 1.858,76 metres quadrats de superfície, situada al carrer Ponent de l'ampliació del polígon per 570.000 euros. L'adquisició ha sigut cofinançada en un 83% a través de la subvenció concedida per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), assumint l'ajuntament el 17% de l'import restant.

Segons explica l'alcalde Toni González “es tracta de la segona transacció de compra que hem completat durant l'any 2023 i que sens dubte suposa un important valor afegit al patrimoni municipal del poble d'Almussafes”. “Tanquem l'any sumant un nou bé patrimonial a l'inventari municipal per a dotar d'un nou servei públic a l'àrea industrial”, conclou.

L'immoble es distribueix en una planta de soterrani diàfana habilitada com a aparcament de vehicles de 1.009 metres quadrats, una planta baixa de 812,89 metres quadrats amb zona diàfana, cuina, rebost, barra, lavabos i zona de despatx, i un entresolat de 75,04 metres quadrats habilitat per a la maquinària d'aire condicionat i neveres. Totes dues plantes estan comunicades entre si per dues escales interiors, que arranquen a nivell de la planta soterrani, accedint-se a l'entresolat mitjançant escaleta lateral. La restant superfície no ocupada per l'edificació fins a completar la totalitat del solar es destina a zona lliure i d'accés en tota l'àrea que circumda la nau.

L'Ajuntament d'Almussafes ha destinat part de la subvenció concedida per l'IVACE a través del programa de millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en l'àrea industrial Joan Carles I a aquesta inversió municipal pressupostada en 570.000 euros (472.544,82 euros de l'ajudes atorgades i 97.455,18 de fons propis). “Aprofitarem les noves convocatòries de la subvenció de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial per a procedir a la rehabilitació i adaptació de l'edifici adquirit per al seu ús per part de les empreses emplaçades en les dues àrees industrials d'Almussafes”, informa la regidora d'Urbanisme, Davinia Calatayud.