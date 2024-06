L'Ajuntament de Paiporta inicia els tràmits per a crear una crear una EGM de polígons industrials

El regidor d'Economia de Paiporta, José Antonio Redondo, i president executiu de FEPEVAL, Diego Romá Bohorques, Federació de Parcs Empresarials de la Comunitat Valenciana, van mantindre una reunió el passat 11 de juny com a primera presa de contacte per a conéixer els avantatges i beneficis de la creació d'una EGM per a les tres àrees industrials de Paiporta.

Entre els avantatges que suposa la creació d'una Entitat de Gestió i Modernització de Polígons Industrials destaca “la interlocució entre les empreses i l'administració, vetlar pel compliment dels servicis bàsics, facilitar la inversió en servicis de valor afegit i modernització integral del polígon industrial per part de les Administracions Públiques” explica el president de FEPEVAL.

Per part seua, el regidor d'Economia, Ocupació i Comerç va donar a conéixer les línies bàsiques sobre les quals ja està treballant l'Ajuntament per a donar suport al desenvolupament de les seues tres zones industrials com la tramitació de les subvencions de l'IVACE per a la renovació dels polígons i l'aportació municipal necessària per a començar les actuacions necessàries en cada àrea.

A més, amb una EGM es té accés a les ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial per a ajuntaments en inversions per a millores en parcs empresarials. En este sentit, tots dos afirmen que esta primera presa de contacte servirà per a anar fent passos cap avant, amb l'estreta col·laboració de APIP, Associació de Polígons Industrials de Paiporta.