L'Ajuntament de Sagunt reprén la idea de celebrar plens al Port que ja va tombar la justícia

El ple de Sagunt ha aprovat una proposta de Ciudadanos per tal de recuperar la celebració de plens al Port de Sagunt, unes celebracions que l’ajuntament va realitzar fins que la justícia ho va tombar l’any 2013.

La proposta, que ha tingut el suport de Cs, PSPV, EUPV, PP, Iniciativa Porteña i Vox, i l’oposició de Compromís, insta a que els serveis jurídics realitzen un estudi o informe jurídic en el qual es detalle el procés necessari per a sol·licitar la modificació legislativa corresponent que permeta la celebració dels Plens de la Corporació en seus diferents a les enunciades per la normativa actual. Este informe haurà d’estar llest en el primer trimestre de 2021 i es remetrà a la Generalitat Valenciana i als grups polítics del Congrés dels Diputats.

La proposta apunta que esta celebració de plens fora del seu lloc oficial per llei “és beneficiós per acostar la política a tota la ciutadania realitzar els plens en altres seus diferents sense necessitat que existisca força major, a més de constituir un exercici de transparència fonamental per a revertir el desarrelament social pel treball que partits polítics i càrrecs públics desenvolupen diàriament”.

Segons el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix en el seu apartat primer que el Ple de la Corporació se celebrarà a la Casa Consistorial, Palau Provincial o Seu de la Corporació de què es tracte excepte en els supòsits de força major en els quals, a través de la convocatòria o d’una resolució d’Alcaldia o Presidència dictada prèviament i notificada a tots els membres de la Corporació se celebrarà en un altre edifici o local a este efecte.

En este sentit, segons la moció el cas particular de Sagunt, amb dos nuclis poblacionals i el Port amb més habitants que Sagunt, ha portat en l’última dècada a valorar diverses opcions per a tractar de celebrar els Plens de la Corporació en diferents seus diferents a l’habitual. No obstant això, tots els intents han sigut en va, ja que la interpretació estricta de la norma.

En 2013 el Tribunal Suprem va interpretar de manera estricta i literal la norma que únicament permet la celebració del Ple municipal en un altre lloc en els casos de força major. D’aquesta forma el TS va tombar el reglament aprovat en 2009 en el que, malgrat que es reconeixia com a seu oficial l’Ajuntament de Sagunt, s’estipulava que les celebracions dels plens tindrien dues seus oficials, a l’Ajuntament de Sagunt i al Centre Cívic del Port.