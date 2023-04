L'alcalde de Sant Joan d'Alacant i dos regidors abandonen Ciudadanos i es presentaran a les eleccions amb el PP

La legislatura a Sant Joan d'Alacant ha viscut un gir d'esquerra a dreta pivotant sobre un grup municipal de Ciudadanos que al final també s'ha dissolt fins a aconseguir la integració amb el PP. El tancament definitiu l'escenificaven aquest dimarts l'alcalde Santiago Román i els regidors Marcos Piña i José Luis Olcina quan van anunciar que abandonaven Ciutadans per a passar al grup d'edils no adscrits, i a més acceptar la proposta del PP local de concórrer junts a les eleccions municipals del 28 de maig.

Els socialistes gestionaven l'alcaldia de Sant Joan d'Alacant des de l'any 2015 i en 2019 el pacte aconseguit va ser entre PSPV i Ciudadanos, el qual incloïa un torn en la vara de comandament que es va produir en 2021. Així durant més de tres anys i mig l'executiu local va estar format pels edils de PSPV i Cs, fins que al gener de 2023 es consumava el gir definitiu, quan l'alcalde Santiago Román retirava les competències als edils socialistes per a donar-li-les als del PP.

Entretant la crisi de Ciudadanos tenia un protagonista en la localitat, la regidora Julia Parra, qui també era la vicepresidenta segona de la Diputació d'Alacant en el govern pactat per PP i Cs. L'abandó de tots els diputats de la formació va tindre el seu reflex local i Parra va deixar el partit fa menys d'un mes per a passar al grup dels no adscrits, on ara tornarà a reunir-se amb els seus antics companys de la formació taronja.

Amb un Ciudadanos en caiguda lliure el president local del PP i exalcalde, Manuel Aracil, va proposar als edils encara de Ciudadanos concórrer junts a les pròximes eleccions municipals del 28 de maig, però davant la impossibilitat d'unificar sigles donada la negativa de la formació taronja, els tres regidors que mantenien han decidit prendre el seu propi rumb, abandonar el partit i unificar la candidatura de la dreta.

Santiago Román d'aquesta manera completarà el cercle ja que torna al PP, partit del qual va ser portaveu municipal fins a 2015. Però les dissensions internes en el partit local el van fer saltar a una formació independent que va arribar a integrar el govern d'esquerres d'aquella legislatura. En 2019 va fer el salt a Cs on va tornar a aconseguir tindre la clau del govern perquè les formacions d'esquerres no arribaven a la majoria absoluta, però llavors va preferir retardar la volta de la dreta al poder fins a 2023.

Ara Román justifica el seu moviment en clau estatal afirmant que “considerem que és la via més adequada per a impedir que el tripartit d'esquerres PSOE-Compromís-Podemos s'instal·le a l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant amb les conseqüències tan negatives que tots coneixem, perquè seria el reflex del sanchismo que des de fa uns anys està portant a Espanya a una situació insostenible”. El que ara estarà per confirmar és si Román és definitivament el candidat que encapçalarà la llista del PP el pròxim 28 de maig.

Des de la direcció autonòmica de Ciutadans s'ha exigit tant a Román com als altres dos regidors que retornen l'acta de regidor. A més, han recordat que “fa una setmana se li va comminar a l'alcalde per escrit perquè llevara les competències de govern d'Igualtat i Sanitat a la regidora Julia Parra, en ser edil no adscrita”, retirada de competències que no va atendre Román.