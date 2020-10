L’atur a Ontinyent torna a nivells anteriors als de la pandèmia de la COVID-19 gràcies a l’impuls de la indústria

La ciutat d’Ontinyent ha baixat l’atur en 144 persones en l’últim mes, un descens impulsat principalment pel sector industrial (78 persones) que permet una reducció de 3.284 persones en agost a 3.140 en setembre. En concret, segons les dades fetes publiques pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació Labora l’atur al sector industrial (que va arribar a les 835 persones en abril) s’ha situat en 736 persones, la xifra més baixa registrada des del passat febrer, l’anterior al confinament i l’esclat de la pandèmia a Espanya.

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacava que estes dades “s’han d’interpretar amb prudència, no és moment de llançar traques quan encara queden 3.000 persones aturades a la ciutat, però el pes específic que esta tenint la indústria com a mur de contenció en les dades generals, i l’evolució específica en aquest sector en particular, demostren que l’esforç que vam fer des de l’Ajuntament per impulsar el Clúster Tèxtil juntament amb ATEVAL ja estiga amortitzat”, manifestava.

El descens global de l’atur a Ontinyent, amb 144 persones, és el mes elevat de les comarques veïnes superant a Alcoi (127), Xàtiva (123), Gandia (48), Enguera (22) o Cocentaina (17).