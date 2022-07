L’‘herència’ de l’imputat Alfonso Rus: l’Ajuntament de Xàtiva liquida al cap d’una dècada 12,4 milions per factures en els calaixos

“Gestionem de puta mare”. Així presumia l’imputat Alfonso Rus en els mítings del PP de la gestió que feien ell i el seu partit durant l’època de bonança econòmica. Però amb la crisi econòmica que va esclatar el 2008, aquesta gestió tan elogiada va rebentar per les costures i set anys després, el 2015, l’Ajuntament presidit per Roger Cerdà (PSPV) rebia una ‘herència’ enverinada que encara està pagant-se.

La crisi econòmica va tindre efecte en totes les administracions i en tots els àmbits. En el cas de Xàtiva, l’Ajuntament governat per Alfonso Rus, poderós dirigent provincial del PP que hauria de dimitir de la presidència de la Diputació pel cas Imelsa, del qual es va derivar la seua imputació per presumpta corrupció, va aflorar un deute de 22 milions d’euros, una quantitat que era pròxima al pressupost anual del consistori xativí, amb la qual cosa el 2012 va arribar a ser l’ajuntament valencià que més va incrementar el seu deute viu, disparat fins a un 86%.

Per a combatre part d’aquest deute en aquell 2012, el Ministeri d’Hisenda va llançar el pla de pagament a proveïdors –conegut com a ‘pla Montoro’, pel ministre titular del moment, Cristóbal Montoro– per evitar que aquest deute repercutira més encara en els professionals que prestaven serveis als ajuntaments. Aquest pla eren uns crèdits bancaris que comptaven amb l’aval de l’Estat, i es va impulsar en gran part per estimular el pagament del que es coneixia com a ‘factures en els calaixos’. En el cas de Xàtiva es va traduir en un total d’11 préstecs per un valor de 12,4 milions d’euros.

Ara, una dècada després, l’Ajuntament de Xàtiva liquidarà de manera definitiva l’import d’aquests préstecs abonant anticipadament els 800.000 euros restants de l’últim préstec signat.

“Aquests préstecs ens han obligat a tindre un pla d’ajust vigent que superarem ara definitivament amb el tancament dels préstecs” indica el regidor d’Hisenda de Xàtiva, Ignacio Reig, que ressalta que “es tracta de factures impagades sense crèdit de l’anterior equip de govern, entre els anys 2007 i 2011, que no tenien consignació pressupostària i havien fet que la morositat de l’Ajuntament es disparara”.

“Aquesta amortització suposarà l’alliberament per al pressupost del 2023 d’una quantitat superior a 800.000 euros que reinvertirem a la ciutat”. L’alcalde Roger Cerdà assenyala que el sanejament econòmic que s’ha dut a terme durant 10 anys dels quals 7 han sigut d’un govern que no era responsable de la “nefasta gestió” que va fer Rus. Així doncs, Cerdà apunta que aquests diners alliberats per al pròxim exercici s’invertiran “molt probablement en el nou contracte de neteja viària i recollida de fem, per a cobrir la necessitat de millora del servei”, una despesa per al dia a dia, lluny dels projectes faraònics.