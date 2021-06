La Mancomunitat de la Vall d’Albaida assumirà la gestió directa dels serveis socials dels pobles de menys de 5.000 habitants

La Mancomunitat de Municipis de La Vall d’Albaida ha acceptat la petició de La Vall ens Uneix i passarà a gestionar directament el nou model de serveis socials dels municipis menors de 5.000 habitants. La proposta beneficiarà a 21 dels 30 pobles de la comarca de menys de 5.000 habitants i permetrà gestionar a l’ens comarcal 742.357 d’euros provinents en un 90% de la Diputació de València.

La portaveu de la formació comarcalista, Natàlia Enguix, mostrava la seua satisfacció perquè la mancomunitat ha “reflexionat” i després de “30 anys passarà a gestionar un servei del qual es beneficiaran els municipis més menuts acomplint amb els objectius per als quals es va crear aquest ens”. Així, Enguix afirmava que ens alegra que “tant PSOE com Compromís hagen atès “la nostra petició perquè la Mancomunitat ha de dedicar-se a facilitar serveis bàsics als municipis més menuts i no per a combois”.

La nova normativa autonòmica (decret 30/2020) de la Conselleria de Polítiques Inclusives obligava a partir de 2022 als municipis a agrupar-se per coordinar i finançar els serveis socials. La proposta que PSOE i Compromís van presentar a la Junta de Govern del passat març” no tenia cap sentit” perquè suposava crear 5 mini-mancomunitats “el que anava a afectar negativament a la qualitat del servei perquè es disgregava i suposava un increment de costos indesitjable i, per això, vam demanar la seua paralització”.

Durant aquestes setmanes, La Vall ens Uneix amb l’alcalde del Palomar, Jordi Vila al capdavant s’ha estat treballant en un model de Serveis Socials que realment beneficie als municipis més menuts el que demostra com “La vall ens Uneix ha estat i estarà sempre al seu costat”, afirmava la portaveu. La Junta de Govern d’aquest dilluns aprovava la proposta de la formació comarcalista que suposarà per part de la Mancomunitat ser una unitat bàsica amb 3 zones de gestió tal i com diu al mapa de Serveis Socials de tal manera que gestionarà de manera directa les competències dels ajuntaments, incloent els treballadors i treballadores.

D’aquesta manera, es comptarà amb una Secretaria exclusiva per al desenvolupament de les funcions dels serveis socials; es garantira la independència econòmica i comptable d’aquesta àrea i assumirà com a propi el personal que conforma actualment els Serveis Socials. En estos moments, la plantilla està composada per 54 persones (9 treballadores socials; 3 psicòlegs; un educador social; 16 auxiliars d’ajuda a domicili; 1 assessor jurídics i 2 auxiliars administratius).

Amb esta nova proposta s’adheriran a aquest model de Serveis Socials plantejat per La Vall ens Uneix i acceptat per la Mancomunitat de Municipis de La Vall d’Albaida els municipis d’Agullent, Bocairent, Atzeneta d’Albaida, Bèlgida, El Palomar, Guadasséquies, Otos, Benissoda, Bellús, Beniatjar, Bufali, Carrícola, Castelló de Rugat, Montitxelvo, Benicolet, Ràfol de Salem, Salem, Terrateig, Rugat, Pinet i Aielo de Rugat. Aquests municipis ratificaran aquest model d’acord i la cessió les competències en Serveis Socials en el proper ple ordinari que es celebrarà aquest mes de juny per posar en marxa aquest model de gestió mancomunada el proper 1 de gener de 2022.

La portaveu Natàlia Enguix incidia que “esperem que els municipis que no s’han adherit decidisquen durant aquestes setmanes fer-ho perquè es tracta d’una millora de la prestació del servei per a la seua ciutadania i també per a la mancomunitat de municipis”.