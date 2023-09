La Mancomunitat de la Vall d'Albaida bloquejada a l'espera d'acords davant l'empat entre dos blocs

Davant el bloqueig en el que es troba la Mancomunitat de la Vall d'Albaida per l'empat de dos blocs entre els 34 representants de PSPV i Compromís i els 34 de PP i Ens Uneix (socis a la Diputació de València), les diferents formacions estan proposant les seues possibles solucions.

La setmana passada el PSPV va proposar repartir-se dos anys de govern cada bloc, mentre que Ens Uneix proposava un govern de “concentració” de tots els partits amb un president d'Ontinyent.

Aquest dimarts Compromís ha proposat a l'alcalde d'Albaida, Alejandro Quilis (de la formació valencianista) com a president de l'ens comarcal, i també ha considerat “urgent” renovar els estatuts per adaptar-se a la Llei de Mancomunitats i dotar l’entitat “d’un equip tècnic estable i complet per prestar els millors serveis als municipis de la Vall d’Albaida”.

En paraules del propi Quilis ha manifestat que “nosaltres tenim la mà estesa per arribar a acords i treballar per impulsar una nova Mancomunitat capaç d’assumir reptes, que done respostes i ajude al progrés de tots els municipis”. Per la seua banda, el portaveu de Compromís per la Vall d’Albaida, Nico Calabuig, ha exposat que “l’últim govern de la Mancomunitat va portar al Ple l’aprovació del canvi d’estatuts de l’entitat, per adaptar-se a la Llei de Mancomunitats de l’any 2018. A hores d’ara la Mancomunitat continua regint-se per uns estatuts de l’any 1987, que han quedat obsolets en molts aspectes. És innegociable per a nosaltres continuar eixe procés, que permeta actualitzar la Mancomunitat com un ens d'àmbit comarcal dins la legislació. Per això proposem la creació immediata d’una comissió de tots els partits que aborde la qüestió i arribe a un acord conjunt”.

Ens Uneix diu “sí” i dos anys per al PP

Davant aquesta proposta de Compromís Ens Uneix ho donat el seu vist-i-plau, però que la presidència de quatre anys estiga partida en dos anys per a la formació valencianista i dos per al PP. Així la formació comarcalista ha anunciat el seu suport a la candidatura d’Alejandro Quilis i planteja a més una junta de govern de consens on estiguen presents tots els partits representats en la Mancomunitat.

El partit liderat per Jorge Rodríguez assenyala respecte de la proposta de compromís que “coincidim en aspectes claus com la necessitat de comptar amb un equip tècnic estable per millorar la gestió, i establir una fulla de ruta prioritària on es revisen els estatuts per garantir una representativitat millor proporcionada per als municipis”.

Des d’Ens Uneix es demana a totes les parts “una actitud generosa”, compartit dos anys la presidència Compromís i el Partit Popular, com a força amb major quantitat de consellers en l’entitat comarcal, “per tal d’afavorir que el nou govern isca endavant per unanimitat”. Igualment, es planteja una Junta de Govern on totes les forces estiguen representades, amb Compromís a la presidència, una vicepresidència primera per al Partit Popular, una segona per a Ens Uneix i una tercera per a PSPV. La composició de la Junta de Govern proposada per Ens Uneix comptaria amb 13 membres, incloent PP (4), Compromís (3, incloent al President), Ens Uneix (3) i PSPV (3).

La formació comarcalista fa una crida a “traure endavant amb l’esforç de totes les parts un consens per eliminar el debat partidista de la Mancomunitat de Municipis, i poder centrar la gestió d’aquesta en l’objectiu per al qual va ser creada, que és prioritzar la prestació de serveis als municipis de la comarca i els seus habitants”.