El Ministeri inverteix 32,5 milions a modernitzar regadius de la Séquia Reial del Xúquer i de La Font a Requena-Utiel

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha signat aquest dijous dos acords amb les comunitats de regants Séquia Reial del Xúquer i La Font a Requena-Utiel, per a realitzar obres de modernització de regadius amb una inversió de més de 32,5 milions d'euros. Tot això està emmarcat en el pla per a la millora de l'eficiència i la sostenibilitat en regadius, inclosos en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) Fase II.

L'acte ha sigut presidit per la secretària d'Estat d'Agricultura i Alimentació, Begoña García Bernal, i ha comptat amb la presència de la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé García; el president de SEIASA, Francisco Rodríguez Mulero, i els presidents de les comunitats de regants implicades.

Aquestes actuacions de modernització de regadius estan orientades a reduir el consum d'aigua i de l'energia, així com a la implantació de sistemes de digitalització i de producció d'energia renovable que afavorisquen l'estalvi.

La secretària d'Estat d'Agricultura i Alimentació, Begoña García Bernal, ha destacat que “aquest Govern té un ferm compromís per la modernització del sector agrari” i ha assenyalat aquestes actuacions com a “mostra de l'aposta del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ”per l'eficiència i l'optimització dels recursos hídrics, per la digitalització i la innovació del sector, per la qualitat i seguretat dels aliments, i, especialment, pel relleu generacional i la incorporació de les dones al sector agrari“. ”No cessarem en la nostra obstinació de millorar els nostres regadius, perquè invertir en ells és invertir en el present i futur de la nostra gent“, ha afegit.

La secretària d'Estat també ha destacat que un regadiu modern i sostenible “és essencial per a afrontar els reptes del canvi climàtic en l'agricultura i potenciar un model de producció d'aliments que responga a les demandes de la població i contribuïsca a la seguretat alimentària”.

9,5 milions per a la Séquia Reial del Xúquer

L'addenda signada al conveni subscrit anteriorment amb la comunitat de regants de la Séquia Reial del Xúquer permetrà destinar més de 13 milions d'euros a la modernització dels sectors 25, 29 i 41 d'aquesta zona regable.

Aquest projecte, denominat 'Obres mediambientals i d'adequació de les xarxes de transport i distribució dels sectors 25, 29 i 41 de la Séquia Real del Xúquer', comptava ja amb un pressupost consignat de més de 9,5 milions d'euros, quantitat que amb l'addenda signada hui s'incrementa en 3,5 milions d'euros per a fer front a l'alça dels preus derivats de la situació dels mercats i l'augment generalitzat dels costos de les matèries primeres i materials en l'últim any.

Aquesta actuació naix de la necessitat de proporcionar major quantitat i qualitat d'aigua al Parc Natural de L’Albufera, gràcies als estalvis generats per la modernització i beneficiarà a 2.629 regants que cultiven 723 hectàrees de cítrics, arròs i fruiters d'os en els municipis d'Algemesí i Silla.

Entre les diverses accions que es duran a terme, es contempla la instal·lació de capçals de reg amb filtració i en aquells casos que siga necessari, seran energitzats amb instal·lacions fotovoltaiques. Així mateix, es facilitarà la pràctica de l'agricultura ecològica i el policultiu, amb la implantació de punts de presa d'aigua sense abonament al llarg de les xarxes de transport i distribució.

D'altra banda, SEIASA té en execució les obres del 'Projecte de Modernització del Regadiu de la Comunitat de Regants de la Séquia Reial del Xúquer. Fase I (València)', que compta amb un pressupost de 2.600.000 euros (IVA no inclòs) i cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) a través del Pla Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020.

Així, en conjunt, la Séquia Reial del Xúquer compta amb quatre projectes de modernització de regadius compromesos mitjançant conveni amb el ministeri, a través de SEIASA, que suposaran una inversió en conjunt de 36,25 milions d'euros (IVA no inclòs).

Més de 1.500 ha en la Comunitat de regants La Font

D'altra banda, el conveni amb la comunitat de regants La Font facilitarà modernitzar 1.572 hectàrees de regadius, així com consolidar el reg de suport a la Comarca Utiel-Requena, amb una inversió de 19.500.000 euros (IVA no inclòs).

L'actuació “Obres per a la millora de l'eficiència hídrica i energètica en els regs de la Comunitat de Regants La Font (València)”, beneficiarà a 982 regants en els municipis de Venta del Moro i Caudete de las Fuentes, afectats per la despoblació i la baixa rendibilitat de les explotacions agràries, la modernització de les quals pretén fer-les sostenibles i evitar el seu abandó.

Les noves infraestructures dotaran a la zona regable de regulació i emmagatzematge per a regar i fertilitzar de manera sostenible i eficient les parcel·les, coneixent de manera precisa les necessitats de reg i ajustant les dotacions d'aigua.

Totes les actuacions incloses del “Pla de Millora de l'Eficiència i Sostenibilitat de Regadius” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència estan cofinançades per fons Next Generation de la Unió Europea. L'aportació pública serà d'un màxim del 80% del cost de les despeses elegibles, mentre que cada comunitat de regants haurà d'aportar la resta.