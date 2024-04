El Ministeri Transports licita per 4,4 milions la modernització del túnel del Pilar de la Foradada a l'AP-7

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha licitat per 4,4 milions d'euros (IVA inclòs) les obres de modernització i millora d'eficiència energètica del túnel del Pilar de la Foradada, situat en el tram Crevillent-Cartagena de l'AP-7, a la província d'Alacant. L'anunci serà pròximament publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

L'objectiu és dotar al túnel de les instal·lacions i equipaments necessaris per a continuar garantint la seguretat als usuaris del túnel, així com per a reduir el consum d'energia en la seua explotació amb la millora de l'eficiència de les seues instal·lacions, mitjançant la gestió intel·ligent d'enllumenat led.

Així, es modernitzaran les instal·lacions de subministrament d'energia, il·luminat d'emergència, senyalització d'evacuació, posats d'emergència, megafonia, xarxa d'hidrants, sistemes de ventilació, instal·lació de noves cambres de detecció automàtica d'incendis, aforadors de trànsit o barreres de tancament de túnel en l'exterior, entre altres.

També s'adequarà el sistema d'il·luminació amb l'objectiu d'obtindre una millora de l'eficiència energètica de la instal·lació, mitjançant la incorporació d'un sistema de control i regulació intel·ligent, sent necessària l'actualització de la tecnologia actual de lluminàries VSAP per equips LED, regulables punt a punt.

El sistema de gestió intel·ligent per a la regulació i el control de la il·luminació permetrà la regulació contínua de la il·luminació, equip a equip, en funció de la luminància exterior i del nivell d'ocupació del túnel.

A més, es construiran vestíbuls independents en els túnels per a l'evacuació de persones a través de les galeries, i el soterrament de dos depòsits horitzontals de 60 metres cúbics de capacitat per a la protecció contra incendis.