Mislata és el primer municipi valencià amb papereres que s'alimenten amb energia solar

L'Ajuntament de Mislata ha instal·lat 20 papereres intel·ligents per a residus de restes i envasos en diferents punts de la ciutat, convertint a aquest municipi en pioner en la Comunitat Valenciana en la utilització d'aquestes papereres.

Dos d'aquests nous elements urbans s'han situat en la plaça Príncep d'Astúries fins on han acudit a conéixer el funcionament l'alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, acompanyat per la responsable de Medi ambient, Mercedes Caballero i el director general de Nemasa, Fernando Díaz.

Tal com afirma l'alcalde Bielsa “Mislata s'ha proposat fer una forta aposta per la sostenibilitat i la cura del medi ambient. Per a nosaltres és un orgull ser de les primeres ciutats d'Espanya a apostar per aquesta nova tecnologia i que fa un pas més en el nostre camí per a transformar a Mislata en una autèntica smart city, una ciutat moderna del segle XXI.”

Les papereres intel·ligents són un nou element autosuficient i que s'alimenten d'energia solar, disposen d'un sistema de GPS integrat i sensors volumètrics d'ompliment. Això facilita a l'equip de neteja encarregat de la seua recollida, el qual rebrà notificacions diàries i disposaran d'una aplicació mòbil per a veure en temps real l'estat de les papereres.

A més, les papereres compten amb un compactador de residus, la qual cosa ofereix una capacitat huit vegades major que la d'una paperera tradicional, emmagatzemant aproximadament 600 litres de residus.

Les papereres s'han instal·lat en els punts més concorreguts del municipi, prioritzant la rodalia d'àrees de jocs infantils, col·legis i vies públiques especialment concorregudes. A més, una plataforma intel·ligent monitora de manera constant el seu ús i nivell d'ompliment, per la qual cosa permeten recollir dades amb els quals optimitzar tot el sistema i reduir les freqüències de buidatge.

Aquesta nova iniciativa suposa un pas més en l'estratègia de desenvolupament sostenible de Mislata com a ciutat intel·ligent, seguint criteris de sostenibilitat en iniciatives mediambientals que ja han sigut utilitzades en altres ciutats del món com Dublín, Berlín, Nova York, Dubai, Londres, París i Madrid.