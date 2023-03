Novelda presenta el pla director per a la rehabilitació del Castell de la Mola del segle X

L'alcalde de Novelda, Fran Martínez, ha presentat el nou Pla Director del Castell, un document que permetrà estructurar i planificar en el temps les actuacions futures de remodelació, rehabilitació i restauració del recinte emmurallat del Castell de la Mola, els orígens de la qual són musulmans i es remunten al segle X.

El Pla Director del Castell, un document que tots els edificis declarats BIC (Bé d’Interés Cultural) estan obligats a tindre, permetrà, després d’analitzar el recinte en el seu conjunt, realitzar actuacions arqueològiques i de rehabilitació estructurades en el temps i planificades econòmicament, evitant intervencions a petita escala sense ordre ni objectiu.

El document, que ha comptat per a la seua redacció amb un estudi arqueològic i històric previ a càrrec del noveldense José Ramón Pérez, estructura d’una manera ordenada les diferents intervencions a realitzar en l’edifici, actuacions que comprenen des d’una acció prèvia d’urgència o la rehabiltación de muralles i adequació de les torres, fins a la museización del complex, treballs que permetrien, com ha assenyalat Fran Martínez, “complir amb un dels principals objectius de l’equip de govern a l’inici de la legislatura, el de recuperar un edifici que durant molts anys ha estat oblidat d’inversions i millores”.

L’alcalde de Novelda ha afirmat durant la presentació del document, que s’ha realitzat “una aposta per ordenar i posar en valor el ric patrimoni cultural i patrimonial de la ciutat, amb exemples clars com la recent adequació del Santuari de Santa María Magdalena”, i ha subratllat que a partir d’ara, gràcies al Pla Director, “podrem iniciar actuacions estructurals per a consolidar, adequar i millorar el recinte de la Mola”.

Programa d’actuació

Per la seua part Dani Martí, director de l’equip redactor del Pla Director del Castell, ha indicat que el Pla Director “dota a Novelda d’un instrument tècnic que servirà de marc d’estructuració per a escometre en el recinte obres d’intervenció o rehabilitació en temps i de forma ordenada”.

Martí ha avançat que el document ofereix un programa d’actuacions, ordenades de manera periòdica, que abastaria una inicial d’urgència, “encaminada a estabilitzar i eliminar riscos de caiguda i aljubs al descobert i protecció de la zona central per a evitar la deterioració del jaciment arqueològic”, actuacions de reconstrucció en el tram de muralla que falta, “la qual cosa permetria tindre una visió global del complex”, rehabilitació i consolidació del tram de muralla en el qual es troba la porta recentment restaurada, consolidació de la part de la muralla rehabilitada en la dècada dels noranta, “que va quedar inacabada i s’està degradant molt ràpidament”, intervenció en totes dues torres, actuació en la muralla sud, “última en la qual es va actuar i per tant en millor condició”, i una última intervenció que permetria la museización del recinte, “dotant a l’espai de totes les infraestructures necessàries per a això”.

Dani Martí ha assegurat que totes les intervencions estan periodizadas i pressupostades, “podent desenvolupar depenent de la disponibilitat econòmica de l’Ajuntament, independentment que es puguen realitzar de manera conjunta o individual, ja que són intercanviables en el temps”.