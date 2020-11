Ontinyent acaba la primera fase de les obres del Museu del Tèxtil Valencià i en breu rebrà les primeres peces històriques

La primera fase de les obres del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana a l’antiga fàbrica de Revert d’Ontinyent ja està oficialment finalitzada. L’alcalde d’Ontinyent i President de la Fundació Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, Jorge Rodríguez, signava aquest dilluns la recepció de les obres de l’edifici principal, que han suposat una inversió de 910.000 euros per part de la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament d’Ontinyent i Caixa Ontinyent.

La signatura de la recepció d’obres es produïa pocs dies després que la bona marxa del projecte quedara exposada a l’última reunió del patronat de la Fundació, on es repassava l’actuació iniciada a la tardor de 2019 que ha permès recuperar un espai multifuncional aprofitant elements originals al sostre, les bigues, part de caravista preexistents i els arcs amb que es comptava, convertits en grans finestrals. Cal recordar que a més de l’espai expositiu de prop de 600 m2 es compta amb una zona d’oficines i una parcel·la exterior de 1.300 m2 amb arbrat i mobiliari urbà.

Les obres han suposat una inversió de 910.000 euros (700.000 euros de la Generalitat Valenciana, 170.000 de l’Ajuntament i 39.000 de Caixa Ontinyent per al projecte d’obra encarregat a l’equip d’arquitectes local Torró Soler); i permeten donar pas a la redacció i adjudicació de les obres de la segona fase en 2021, així com l’execució de les mateixes entre 2022 i 2023. Per a esta segona fase es comptarà amb 750.000 euros de l’Ajuntament i la Unió Europea a través del programa EDUSI; 400.000 euros de la Diputació de València i 74.500 de Caixa Ontinyent, que novament assumirà els costos de la redacció del projecte.

A punt per rebre les peces d’exposició

A la reunió del patronat del passat divendres també es constatava la intenció de traslladar en breu les peces actualment exposades a “l’embrió” del futur Museu que fins ara es venia mostrant al Palau de La Vila, per tal de començar a utilitzar el nou espai de forma provisional. En aquest sentit, cal destacar que a la reunió del patronat es constatava que l’Ajuntament d’Ontinyent destinarà al seu pressupost per a 2021 una partida de 15.000 euros per a activitats del museu, i altra de 30.000 euros per al projecte de musealització que es farà en paral·lel al projecte d’obra de la segona fase, per tal que confluïsquen els projectes d’obra i musealització. Per part dels diferents patrons de la Fundació es va valorar molt positivament la marxa del procés de creació del nou museu autonòmic, un projecte del qual es venia parlant des de fa dues dècades, i que ara, després de l’impuls donat per les administracions i la caixa d’estalvis, servirà per recuperar un important edifici d’arquitectura industrial local per al seu ús com a espai creatiu, divulgatiu i d’impuls al sector.