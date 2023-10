Ontinyent adjudica les obres que culminaran el nou parc inundable de la Cantereria

La transformació dels habitatges que es van inundar a la zona de la Cantereria d’Ontinyent durant la DANA de 2019 en un zona verda d’esplai integrada de forma segura en l’entorn del riu Clariano està a punt de culminar.

L’Ajuntament d’Ontinyent ha adjudicat l’última de les actuacions previstes, la creació del parc inundable 'Mamàs Belgues', que serà executada per l’empresa Canalitzacions i Enderrocaments Safor, SL (Cadersa) per un import de 683.921 euros. L'obra compta amb finançament al 50% Generalitat (Conselleria Habitatge), 25% l'Ajuntament i el 25% Fons Europeus. Es tracta d’un import que estalvia un 17% i 141.000 euros respecte al pressupost base de licitació, sent esta l’oferta més avantatjosa de les presentades per empreses de tota Espanya.

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacava “el llarg camí i l’esforç que ha comportat fer possible una actuació com aquesta, pionera i transformadora, un projecte al qual hem pogut aconseguir el suport i els fons de la Generalitat Valenciana, el Govern d’Espanya i la Unió Europea, i que serà un punt d’inflexió en la millora de la relació entre la ciutat i el riu Clariano que plantegem dins l’estratègia Riu Viu del Govern d’Ontinyent. Les obres començaran el proper 2 de novembre i tenen un termini d’execució de 5 mesos, per la qual cosa tot apunta a que en primavera tindrem a punt esta històrica actuació”, assenyalava.

Cal recordar que el “projecte bàsic i d’execució del parc inundable del marge esquerre del riu Clariano amb vegetació i arbrats autòctons” dóna continuïtat als treballs ja executats per adquirir els habitatges, facilitar la reubicació del veïnat i enderrocar les construccions en alt risc d’inundació. En total, s'actuarà en una superfície de 4.333 metres quadrats, dels quals 1.240 seran zones pavimentades i esplanades de terra; 1.508 metres quadrats de talussos, zones enjardinades i no xafables; i 1.585 de prada natural.

El regidor de Territori, Óscar Borrell, explicava que Cadersa SL, “és una constructora especialitzada en canalitzacions i enderrocaments creada amb prop de tres dècades d’experiència en obra civil, edificació, senyalització viària, demolicions i regeneració ambiental, sent per exemple l'encarregada de la restauració i segellament de l'abocador d'Andilla, o la restauració ambiental de la marjal de Xeresa”.

La regidora de Sostenibilitat, Sayo Gandia, apuntava que “encara hem d’adjudicar formalment un segon lot del contracte del nou parc inundable, corresponent a la jardineria, que inclou la plantació de vegetació i arbratge autòctons. Però sí que podem dir que estem a la recta final, i que en breu serà realitat la transformació pionera d’una zona en perill per a les persones en una nova àrea d’esplai adaptada al nou context derivat del canvi climàtic”, remarcava.