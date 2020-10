Ontinyent aprovarà el primer pressupost marcat per la COVID-19 amb la unanimitat de tots els grups municipals

L’Ajuntament d’Ontinyent aprovarà en breu amb el suport unànime de tots els grups municipals el pressupost més gran de la seua història, de 42’1 milions d’euros. L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, i els portaveus de La Vall Ens Uneix, Natàlia Enguix; PP, Mercedes Pastor; i Compromís per Ontinyent, Nico Calabuig; presentaven aquest dijous al Palau de La Vila l’acord entre tots els grups municipals per traure endavant un pressupost que l’alcalde definia com a “expansiu, generador d’ocupació, transformador, verd, que persegueix una ciutat més sana i atén l’emergència asocial, per mirar de front la crisi sanitària, econòmica i social que va unida a la pandèmia”, manifestava.

Jorge Rodríguez destacava la importància “de fer front al que esperem siga el repte més gran de les nostres vides des de la unitat, la diferència legítima però al mateix temps la concòrdia”, felicitant a la regidora d’Hisenda i el departament econòmic municipal pel seu treball i als portaveus de l’oposició per les seues aportacions i el seu suport, així com per estar a l’altura del moment històric en que ens trobem, on l’Ajuntament ha d’invertir més que mai al pitjor moment”, manifestava.

Un pressupost amb una inversió “històrica”

L’alcalde detallava algunes de les línies mestres del pressupost, que amb 42’1 milions d’euros és un 20% superior a l’anterior, amb una inversió de 14 milions d’euros que qualificava com “històrica” i que per poder executar-se requerirà d’una operació financera a llarg termini per import de 3’5 milions d’euros. Entre les partides que s’incrementen per fer front als efectes de la pandèmia es troben les que afecten a la neteja i desinfecció d’edificis públics, neteja viària i recollida de fem; les relatives a la millora de condicions de vida dels col·lectius més vulnerables; o a la promoció econòmica amb noves dotacions per a accions com els xecs “Tornem Junts” i el Pla d’Obres i Serveis del mateix nom.

2021, avançava Jorge Rodríguez, “serà l’any del programa Ontinyent Evoluciona amb Europa”, finançat amb els fons europeus FEDER, que inclourà fons per regenerar la Cantereria i comprar dos nous autobusos urbans. També s’abordarà la millora energètica al poliesportiu; l’adequació de la planta baixa de l’Ajuntament; la remodelació del carrer Sant Antoni i la Plaça de la Concepció; la rehabilitació del Pont Vell i les muralles o la creació d’una via ciclopeatonal que comunique amb l’hospital; així com la implantació del servei de préstec de bicis elèctriques. A més serà “l’any decisiu” per a les actuacions previstes als col·legis i instituts al pla “Edificant”.

“Una lliçó per a l’alta política”

Natàlia Enguix, com a responsable d’Hisenda, portaveu de la Vall Ens Uneix “i sobretot com a ciutadana d’Ontinyent”, es mostrava “tremendament orgullosa” perquè Ontinyent “torne a marcar el camí i done una gran lliçó a l’alta política que, malauradament, no passa pels seus millors moments. Per contra, la política d’Ontinyent torna hui a demostrar que les coses es poden fer d’altra manera, es poden fer bé”. Enguix recordava que el seu partit disposa d’una ampla majoria per aprovar els pressupostos, “i la resta de partits hagueren pogut desentendre’s. Però ni la Vall Ens Uneix ni el PP ni Compromís han mirat el seu melic partidista i han estat a l’altura del moment històric que ens ha tocat viure”.

Enguix destacava que arribar a un acord “ha estat senzill”, ja que “pràcticament amb una sola reunió i un parell de telefonades hem aconseguit pactar un pressupost ambiciós i que afronta la crisis de l’única manera possible: apostant per la inversió productiva i augmentant les partides socials sense pujar impostos i amb el major consens possible, per doblegar la doble corba sanitària i social de la pandemia”. Natàlia Enguix finalitzava apuntant que “des de la Vall Ens Uneix, des del Govern d’Ontinyent, seguirem deixant-nos la pell perquè ningú no es quede al camí i perquè esta ciutat no perda l’espenta i el vigor amb què està afrontar estos moments d’incertesa”, manifestava.

Front comú per atendre les prioritats

La portaveu del Partit Popular, Mercedes Pastor, destacava en primer lloc la importància “de fer front comú a la Covid des de la unanimitat de totes les forces municipals, aparcant diferències polítiques”. Pastor posava en valor el vot favorable de l’oposició davant “un any especial, 2021, on tots hem d’actuar amb responsabilitat màxima, la mateixa que ja vàrem demostrar donant suport al pla “Tornem Junts”.

Pastor explicava que “des de la unanimitat i amb responsabilitat màxima anem a treballar en una doble direcció, frenar la vulnerabilitat econòmica i social provocada per la pandèmia amb polítiques fiscals que permeten la congelació i bonificació d’impostos i taxes, i fer-ho sense renunciar a seguir impulsant projectes per a la ciutat. Eixe és el nostre objectiu, i per això deixem de banda les diferències polítiques per unir forces i respondre a les prioritats dels ontinyentins, que mereixen que els seus representants donem la talla en estos moments, que és el que anem a fer”, concloïa.

Un acord “per oferir certeses, seguretat i confiança”

Pel que fa al portaveu de Compromís per Ontinyent, Nico Calabuig destacava a la seua intervenció que “en temps de dificultats com l’actual, la cooperació política ofereix certeses, seguretat i confiança a les persones, les famílies i empreses d’Ontinyent, que estan patint els efectes sanitaris, socials i econòmics de la pandèmia. És el govern local qui té la majoria absoluta i confecciona la gran part del pressupost, no és el nostre al 100%, però valorem positivament la incorporació de partides que responen als eixos que defensem, com una potent inversió social, de foment de l’economia i de transició a un model de ciutat més sostenible i respectuós amb l’entorn”.

Calabuig també al·ludia a la contribució de la Generalitat Valenciana amb diferents inversions, aportacions i recursos reconeguts al pressupost per valor de 9 milions d’euros, que sumats a l’anualitat del nou Hospital comarcal ascendiran fins els 21 milions d’euros; i destacava que la negociació amb el govern per incorporar diverses propostes i reivindicacions “ha estat fructífera”. El portaveu de Compromís per Ontinyent remarcava que tot i el suport al pressupost, la seua formació “no abandonarà la tasca de fer una oposició constructiva”, i destacava que amb l’acord que es presentava hui “estem demostrant que altra manera de fer política és possible, que per fer oposició no cal dir que no a tot i que per a governar no cal imposar cada decisió”, concloïa.