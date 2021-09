Ontinyent demana a la Conselleria de Sanitat ampliar la cartera de serveis del nou hospital

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, i l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, analitzaven aquest dimarts la marxa de les obres del Nou Hospital i la possible ampliació de la cartera de serveis del nou hospital d’Ontinyent, la construcció del qual es preveu que estiga finalitzada l’any 2023. Ho feien en una reunió de treball a València aquest dimarts, en la qual també participaven Maria Modesta Pastor i Vicent Sanchis com a representants del Consell Veïnal i el Consell d’Inclusió i Benestar Social del municipi, respectivament.

Jorge Rodríguez agraïa la reunió enmig de la pandèmia i valorava com a satisfactori l’encontre i la predisposició d’Ana Barceló a estudiar i valorar tècnicament les peticions traslladades. L’alcalde destacava que “s’ha d’agrair l’esforç de la Conselleria de Sanitat per fer un hospital com aquest en estos moments per a un àrea d’atenció de 56.000 habitats, i ara el que volem és aprofitar per seguir avançant en la millora de l’atenció sanitària especialitzada a la ciutat”, manifestava.

En concret, en la reunió tant l’Alcalde com els representants veïnals proposaven a la consellera crear a la ciutat el servei d’hospitalització psiquiàtrica, la unitat de conductes addictives i el servei d’oncologia, així com el retorn del servei de diàlisi a la ciutat. Respecte de la unitat d’hospitalització psiquiàtrica, es remarcava com a “molt necessària” ja que, segons s’apuntava en l’encontre, aquesta pot estar lligada al Centre Específic per a Malalts Mentals Crònics que s’ha de crear a Ontinyent, segons s’estableix al pla Convivint de la Generalitat Valenciana 2021-2025.

A més d’estes, a la reunió de treball també es parlava d’altres assumptes, com algunes deficiències als últims mesos al servei d’extracció de sang que Vicent Sanchis traslladava a la Consellera, qui demanava que aquestes siguen notificades des de l’associació local de donants de sang, per tal de conèixer-les i poder traslladar-les al Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana.

Ana Barceló també repassava les característiques del nou hospital, que inclourà el pas de 56 a 84 llits (amb capacitat d’ampliació); la dotació de 5 UCIS, el pas de 13 a 24 consultes externes; de 6 a 32 les unitats d’urgència; 15 llits de cirurgia sense ingrés (que ara no existeix); un hospital de dia o una unitat de dany cerebral que serà de referència per a les comarques veïnes. Igualment, ratificava que les obres estaran acabades en 2023, tot i que la posada en funcionament dependrà dels tràmits en la dotació d’equipament i la contractació del personal.

Per altra banda, la Consellera mostrava la seua predisposició a tornar a visitar Ontinyent per tal d’explicar directament al Consell Veïnal i al Consell d’Inclusió i Benestar Social tots els detalls sobre la cartera de serveis, una visita que es farà en estar les obres més avançades. Tant l’Alcalde com els representants dels consells sectorials valoraven molt positivament la implicació de la consellera Barceló i la seua voluntat d’estudiar les peticions plantejades, així com el nivell de concreció en la reunió de treball d’aquest dimarts.