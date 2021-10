Ontinyent dóna ajudes directes per garantir un habitatge a persones en situació de vulnerabilitat

L’Ajuntament d’Ontinyent ha habilitat una línia de quasi 28.000 euros per a cobrir despeses bàsiques de les persones més vulnerables de la localitat. El Ple Municipal va donar llum verda en l’última sessió a les noves bases per a la concessió directa d’ajudes dirigides a facilitar una solució residencial en cas de necessitat social, una línia d’acció que en 2020 va comptar amb 30 persones beneficiàries.

Concretament, la nova edició d’estes ajudes ha estat dotada pel consistori amb 27.595 euros destinats a pal·liar les necessitats de les persones més vulnerables de la localitat, usuàries del sistema de serveis socials. Les ajudes permetran pagar fins al 100% del lloguer de l’habitatge als beneficiaris, que poden obtindre un màxim de 600 euros amb aquesta finalitat, un importe que se situa per damunt del cost de molts arrendaments de pisos en el municipi.

La regidora de Política per a les Persones, Paula Soler, explicava que entre les persones beneficiàries del programa s’inclouen afectats per desnonaments, persones sense llar, víctimes de violència masclista o veïnat en situació d’especial vulnerabilitat per patir diversitat funcional. Les ajudes també permetran fer front al pagament dels rebuts de la llum i l’aigua dels més desfavorits, amb un import màxim de 200 euros per beneficiari.

Soler explicava que, segons les estimacions del departament de Serveis Socials, el 90% de les persones que rebran aquestes aportacions econòmiques seran dones, un col·lectiu “doblement vulnerable, per la situació de vulnerabilitat que presenten en cada cas i per la problemàtica afegida que els porta patir-la sent dones”.