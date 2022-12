Ontinyent inicia la demolició de les primeres vivendes de la Cantereria per crear el parc fluvial del Clariano

L’Ajuntament d’Ontinyent ha iniciat esta setmana la demolició del primer grup de vivendes del carrer de La Cantereria, habitatges que el consistori ha adquirit per desenvolupar el projecte del nou parc fluvial que es crearà a la zona.

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, en una visita a les obres, ha recordat que L’actuació s’articula com a solució per a aquest espai després de l’emergència climàtica de la DANA en setembre de 2019 i la borrasca Gloria en gener de 2020: “Una actuació molt necessària i transformadora de la ciutat, que permetrà acabar amb el perill per a les persones i sumar un nou espai d’oci natural més semblant al llit original del riu, que va ser alterat per les edificacions. L’actuació segueix avançant després d’un treball molt intens per proporcionar al veïnat una solució habitacional”, manifestava. A hores d’ara està actuant-se en les vivendes que ja són de propietat municipal, mentre s’ultima l’adquisició de les últimes 4 vivendes que queden per adquirir de les 44 incloses al projecte.

En concret, l’empresa Valser Negocios y Contratas SL va a demolir un primer grup de vivendes, a la denominada zona “A” del projecte, que compren 12 parcel·les ja adquirides per l’Ajuntament, amb una superfície construïda de 2.477 metres quadrats. Són els edificis de les parcel·les 151, 155, 159, 161, 163, 165, 167, 179, 181, 193, 195 i 197 situades en zona de risc d’inundacions. L’actuació d’estos enderrocs es va adjudicar per 207.479,21 euros IVA inclòs, i l’ordre de demolició previst serà l’invers al de construcció, baixant planta a planta: es comença amb la retirada dels equips industrials, elements classificatoris segons la materialitat per a la gestió de residus i el desmuntatge de la coberta, acabant amb l’últim paviment o fonament.

A més a més, estan adjudicades i s’iniciaran en breu les obres d’estabilització del talús posterior a la Cantereria, que tindran una durada de 3 mesos i que estabilitzaran les terres de la part posterior als habitatges a enderrocar. Al seu conjunt, el projecte de la Cantereria suposarà en total una inversió de prop de 4 milions d’euros cofinançada al 50% per la Conselleria d’Habitatge i l’Ajuntament, comptant l’Ajuntament amb una aportació europea dels fons FEDER.