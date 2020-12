Ontinyent obrirà les portes del Museu del Tèxtil Valencià en primavera perquè es visiten els primers fons d’exposició

El Ple de l’Ajuntament d’Ontinyent ha donat llum verd a una modificació del Conveni per a la implantació del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana que permetrà que aquest puga mostrar al públic els fons actualment exposats al Palau de La Vila.

L’alcalde de la ciutat i President de la Fundació Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, Jorge Rodríguez, explicava a la sessió plenària d’aquest dijous que l’Ajuntament aprofitarà els 28.000 euros sobrants de l’aportació municipal a la I Fase de les obres per destinar-los a la redacció del projecte de musealització que permetrà què els fons exposats al Palau de La Vila siguen visitables en primavera a la nova ubicació, l’espai expositiu de 600m² de l’edifici de l’antiga fàbrica de Revert on han finalitzat les obres d’esta primera fase.

Cal recordar que l’alcalde signava el passat 23 de novembre la recepció de les obres de la I Fase del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana a Ontinyent, amb una inversió de 910.000 euros (700.000 euros de la Generalitat Valenciana, 170.000 de l’Ajuntament i 39.000 de Caixa Ontinyent per al projecte d’obra). Com que dels 200.000 euros que l’Ajuntament havia aprovat destinar per a la seua part de l’actuació, i la despesa final ha estat inferior, es compta amb els referits 28.000 euros que el Ple aprovava aquest dijous destinar al projecte museístic, atenent una petició feta al respecte pel Patronat de la Fundació del Museu del Tèxtil.

El projecte museístic, explicava l’Alcalde, també afectarà a la II Fase de les obres “i li donarà sentit al conjunt d’un espai que serà molt més del que entenem per un museu, ja que serà també un punt d’encontre i d’intel·ligència, i una aposta pel futur del sector”, manifestava. El primer edil recordava que paral·lelament al projecte de musealització en 2021 s’executaran la redacció i adjudicació de les obres de la segona fase, l’execució de la qual està prevista entre 2022 i 2023.

Per a esta segona fase es comptarà amb 750.000 euros de l’Ajuntament i la Unió Europea a través del programa EDUSI; 400.000 euros de la Diputació de València i 74.500 de Caixa Ontinyent, que novament assumirà els costos de la redacció del projecte que, com a la primera fase, s’ha encarregat també a l’equip d’arquitectes local Torró-Soler. El ple d’aquest dijous també incloïa també una modificació relativa a les futures despeses d’aigua i llum del Museu Tèxtil, que seran assumides finalment per l’Ajuntament.