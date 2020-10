Ontinyent rebaixa al 15% el consum mínim de renovables per beneficiar-se de la ‘bonificació verda’ a empreses i particulars

L’Ajuntament d’Ontinyent rebaixarà en 2021 els requisits per accedir a la “bonificació verda” del 50% als principals impostos (IBI i IAE) a les empreses i particulars que aposten per l’ús d’energies renovables. Així es donava a conèixer esta setmana a les reunions del Consell Econòmic i Social i del Consell de Ciutat que tenien lloc al marc del procés d’aprovació de la revisió de les ordenances fiscals.

La regidora d’Hisenda, Natalia Enguix, explicava que es tracta d’un nou pas endavant respecte a la “bonificació verda” ja introduïda a l’exercici 2020, rebaixant a proposta d’ATEVAL i COEVAL del 20 al 15% el consum mínim d’energies renovables a les indústries, comerços i particulars necessari per accedir a esta bonificació: “vam ser pioners entre els municipis valencians menors de 50.000 habitants en introduir esta proposta, i volem seguir sent-ho en l’impuls a una línia de treball conjunt del Govern d’Ontinyent i entitats com les patronals empresarials per seguir impulsant un creixement econòmic sostenible a la ciutat”, manifestava.

Cal recordar que la revisió d’ordenances fiscals, l’alcalde Jorge Rodríguez anunciava la congelació d’impostos i taxes per ajudar a la ciutadania a fer front als efectes de la covid-19, així com la dotació de noves facilitats per al pagament dels tributs. Així, a la proposta de revisió d’ordenances es mantenen les bonificacions a les taxes de fem i aigua a les famílies desafavorides; les del 50% a l’IBI i l’IAE introduïdes l’any passat per a la implantació d’energies renovables; altres com la del 95% de l’impost de construccions quan les obres no superen els 60.000 euros; o la congelació absoluta d’impostos que evitarà augmentar la pressió fiscal.

A més, es manté la suspensió de la taxa de terrasses per la pandèmia i es milloren les bonificacions d’impostos a les empreses, com la del 50% de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) que passa a requerir un increment promedi de la plantilla amb contracte indefinit en 2020, enlloc de a l’últim lustre.

Natàlia Enguix explicava que altra de les propostes plantejades a les reunions d’esta setmana inclouen un impuls a la difusió de les ajudes i bonificacions municipals, així com de les noves facilitats per sumar-se al Compte Corrent Tributari, que permet el pagament d’impostos en 12 mesos sense interessos. Després de ser abordada pel Consell Econòmic i Social i el Consell de Ciutat, la proposta de revisió d’ordenances municipals serà tractada a les comissions informatives municipals per passar ja a la seua aprovació plenària.