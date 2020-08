Ontinyent rep una ajuda de la Unió Europea de 130.000 € per a despeses generades per la DANA

L’Ajuntament d’Ontinyent rebrà una ajuda de 129.535,29 euros per fer front a les despeses generades en fer front a la DANA del passat mes de setembre i els seus efectes, al marc del Fons de Solidaritat creat per la UE per actuar en cas de catàstrofes naturals greus que afecten a les seues regions. Una quantitat que es podran destinar tant a reparació d’infraestructures com a atenció d’urgència a persones, i que haurà d’utilitzar-se al termini màxim de 18 mesos a partir de la data en que la Comissió haja desemborsat l’import total de l’ajuda.

El Govern d’Ontinyent va sol·licitar aquesta ajuda a la Comissió Europea a través de la Generalitat Valenciana i el Govern d’Espanya, qui a través del Ministeri d’Hisenda ha comunicat ara al consistori ontinyentí la concessió d’esta partida, Estes ajudes europees s’afegeixen a les que la Generalitat Valenciana va anunciar el passat mes de desembre i que encara es troben en període de tramitació.

La regidora d’Hisenda, Natàlia Enguix, ha explicat que “les despeses que va haver d’assumir l’Ajuntament van ser molt grans, tant al moment immediatament posterior a la tempesta com a partir d’eixe moment. Vam fer un esforç per actuar amb rapidesa i atendre les necessitats que es van generar, que en molts casos no podien esperar, i gestionar i obtenir estes ajudes per fer front a les despeses generades era important perquè la càrrega econòmica de la catàstrofe puga ser repartida entre les diferents administracions”, assenyalava.

Entre les actuacions executades a les que podrà destinar-se estes ajudes es troben intervencions com les finalitzades a la Carretera de València; camins com Mossén Conca, la Garnatxa, Vell d’Agullent o Alqueries de Caputxins; els col·lectors del camí de la Font Santa i el pàrking de Tortosa i Delgado o la Senda de l’Alba, etre d’altres. A més a més, es podran incloure també despeses d’actuacions d’urgència com les efectuades per a la neteja de les cases del carrer Cantereria, o subministrament d’aliments i medicines per a les persones afectades.