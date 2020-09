Ontinyent repartirà 8.250 mascaretes entre els centres educatius per potenciar la seguretat al nou curs escolar

L’Ajuntament d’Ontinyent va a repartir 8.250 mascaretes entre els centres educatius de la ciutat per tal de potenciar la seguretat al nou curs acadèmic. Segons es va acordar en la reunió preparatòria de l’inici de curs que va tenir lloc dilluns passat, els centres decidiran l’ús i distribució de les mascaretes , que seran distribuïdes al llarg d’esta setmana en quantitat equivalent a la d’alumnes i docents que té cada centre.

El regidor d’Educació, Óscar Borrell, explicava que “són mascaretes amb la marca Tèxtil Ontinyent, elaborades a la ciutat, i amb l’adquisició de les quals estem donant suport a les empreses que estan produint-les al marc del Clúster del Tèxtil Sanitari que estem potenciant per mantenir l’activitat econòmica i els llocs de treball a Ontinyent”, manifestava.

Borrell recordava que a la reunió del passat dilluns s’acordava també la incorporació progressiva de l’alumnat entre els dies 7 i 10 de setembre; el tancament dels carrers dels col·legis a l’entrada i eixida als mateixos; l’augment de les hores de neteja de les instal·lacions durant les hores lectives; i l’oferiment de l’Alcalde als centres de la possibilitat de fer ús d’espais públics com els parcs i jardins, la sala Gomis, el Teatre Echegaray, el Poliesportiu o fins i tot la via pública per a la docència.

Després que cada centre haja presentat les seues sol·licituds, l’Ajuntament ha autoritzat la utilització en horari escolar dels espais municipals del Parc l’Orútjol (CEIP La Solana); Parc Benarrai i Parc Vicent Andrés Estellés (CEIP Carmelo Ripoll); Plaça P. Ausias March (CEIP Martínez Valls); Palau de la Vila, Placeta de Sant Roc i Placeta de Sant Pere de Verona i el Fossaret (CC La Milagrosa); i Parc de les Boles (CC San José).

Igualment, es va parlar al voltant de la instrucció de la Generalitat Valenciana que estableix que les famílies hauran de ratificar la seua voluntat del compliment de les normes de salut i higiene per a l’alumnat d’acord amb els protocols determinats als plans de contingència determinats per les conselleries de Sanitat i Educació.