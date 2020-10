Ontinyent vigilarà amb drons amb infrarojos de visió nocturna per evitar reunions de més de 6 persones

L'utilització dels drons municipals per part de la policia, equipats amb dispositius infrarojos de visió nocturna, per vigilar tot el terme tant de dia com de nit, prestant especial atenció a la restricció als encontres de grups superiors a 6 persones, és una de les principals mesures anunciades després de la Junta de Seguretat d'Ontinyent celebrada aquest dimecres.

Junt amb 9 patrulles de Policia Local, Nacional i Guàrdia Civil aquest dispositiu vetllarà pel compliment de les noves restriccions a Ontinyent especialment els caps de setmana. La decisió ha estat presa per Rodríguez, junta amb el regidor de Policia, Pepe Gandia, i representants de les forces i cossos de Seguretat analitzaven les accions a emprendre per vetllar pel compliment de la nova normativa establerta pel Govern d’Espanya i la Generalitat Valenciana front a la Covid-19.

Jorge Rodríguez ha volgut recordar a la ciutadania que Ontinyent “està en una situació de risc extrem dins les categories estipulades pel Ministeri, i a la Comunitat Valenciana estem per damunt de la mitjana. Això ens obliga a tenir més precaució si cap, i tot i que anem a prendre mesures per fer complir la normativa decretada pel Govern, hem de ser conscients que només amb la responsabilitat i col·laboració de totes i tots podrem evitar mesures mes dràstiques i frenar la pandèmia”, manifestava.

Així, donat que s’ha detectat que una part important de les trobades socials que estan multiplicant els contagis es produeixen els caps de setmana, la vigilància va a incrementar-se especialment estos dies, quan estaran actives les referides 9 patrulles fent controls de manera simultània als accessos a la ciutat, al nucli urbà i al disseminat.

Des de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil es feia també una crida a la col·laboració ciutadana amb les forces i cossos de seguretat a la tasca de complir i fer complir amb les directius de les autoritats sanitàries en la lluita contra la pandèmia.