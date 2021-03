El Pla Director d’Inversions 2021-2023 de Xàtiva tindrà un pressupost de més de 15 milions per a 19 intervencions

L’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà i el regidor d’Economia Nacho Reig han presentat aquest dimarts les línies generals del Pla Director d’Inversions de Xàtiva 2021-2023, que va ser aprovat en el darrer plenari amb els vots a favor de tots els partits polítics excepte del PP, que es va abstenir.

“Cal destacar el suport majoritari al plenari, sense cap vot en contra, pel que pensem que és un bon punt de partida per a un Pla que ha d’impulsar la necessària reactivació econòmica de la ciutat”, ha manifestat l’alcalde Roger Cerdà, qui ha incidit en que “són actuacions centrades en la millora dels serveis públics, amb una dotació econòmica que està garantida gràcies al suport de les institucions valencianes i als recursos propis de l’Ajuntament”.

El Pla compta amb un total de 19 intervencions que s’executaran entre aquest any 2021 i el 2023, amb un pressupost total de més de 15,3 milions d’euros. Les més importants en inversió estan englobades dintre del Pla Edificant -ja que estan relacionades amb Educació-, mentre que altres vénen marcades pel Pla d’Inversions 2021 de la Diputació de València, i la resta són finançades completament amb fons municipals.

“La gestió municipal tendeix a ser anual, i això provoca que es deixen de banda projectes que necessiten d’una continuïtat al llarg de diversos exercicis. Entenem que un Pla Director genera una dinàmica molt positiva al voltant de les obres estratègiques, permetent fixar un full de ruta, un seguiment del procés de planificació de la dotació econòmica, la redacció dels projectes o les modificacions necessàries, i finalment l’execució de les obres”, ha manifestat el regidor d’Obres Nacho Reig.

Les intervencions més destacades es produiran en matèria d’Educació, amb la reforma del col·legi Attilio Bruschetti, la reforma del CEIP FP La Costera, l’ampliació de l’IES Josep de Ribera i la reforma de la cafeteria, i el nou col·legi Pla de la Mesquita, que comptarà amb una inversió de més de sis milions d’euros. En l’apartat esportiu la inversió més important, que a més a més es realitzarà amb recursos propis de l’Ajuntament, és la del desdoblament del pavelló Francisco Ballester (1.815.000 euros), mentre que en Promoció Econòmica es durà a terme el Pla Urbà d’Actuació Municipal.

Pel que fa a Serveis Públics es durà a terme una reparació important als Dipòsits de Sant Josep, a més de la reparació de la xarxa número 1 d’aigua potable al carrer Sant Pasqual per connectar el sistema de Xàtiva amb el sistema d’aigües de Bixquert i el desenvolupament del Pla de Seguretat de Vies Urbanes amb les fases VI i VII. “Quan entràrem a governar ens vam trobar amb problemes de seguretat, i al llarg d’aquests anys hem executat ja cinc fases. Quan finalitze la setena fase, podrem dir que hem canviat la il·luminació de tota Xàtiva”, ha manifestat Reig.

En matèria de Mobilitat el Pla de Camins i Vials de Xàtiva quasi triplicarà el pressupost dels darrers anys (260.000 euros), a més de realitzar-se la urbanització de la carretera de Genovés i el camí de Sant Antoni (una reivindicació veïnal) i l’aparcament del Lluís Alcanyís, on es buscarà el finançament necessari ja que el terreny és municipal i es tracta d’una infraestructura necessària.

Pel que fa a Cultura, destaquen el Projecte del Centre Raimon d’Activitats Culturals (redacció del projecte), l’Accessibilitat dels locals de les Bandes de Música i obres de sonorització del Gran Teatre, mentre que en Medi Ambient destaquen la reparació de la Casa de la Llum i la Cova Negra, la reforma de la Glorieta José Espejo i la primera fase de la futura Via Verda que unirà Xàtiva i Carcaixent. Per últim, pel que fa a Acció Social, es durà a terme el projecte del futur Centre de Dia Comarcal, “tenim una memòria valorada que supera els dos milions d’euros i pel moment el que hem de fer és modificar la titularitat dels terrenys, redactar el projecte i executar els treballs arqueològics, a l’espera del finançament per part de la Generalitat”, ha exposat Reig.

“Esperem que aquest Pla Director d’Inversions aprofite com a fil conductor de la nostra gestió els propers tres anys. Estes propostes podran ser o no compartides per governs posteriors, però queden com a orientació per a la següent legislatura atès que segur d’aquestes obres s’allargaran més enllà de juny de 2023” ha indicat el regidor Nacho Reig.