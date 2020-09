Xàtiva aprova per unanimitat la incorporació de l’Ajuntament com a integrant de la fundació 'Raimon i Annalisa'

L’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat per unanimitat la proposta d’incorporació a la fundació 'Raimon i Annalisa', com a integrant de ple dret junt a la Generalitat Valenciana i la Diputació de València.

L’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, va agrair a tots els grups polítics el seu vot favorable a la proposta “d’un dels fills il·lustres de Xàtiva, que llega tot el seu patrimoni a la seua ciutat per crear un centre cultural on s’evidencie la trajectòria de vida de Raimon i on s’exposen les seues col·leccions i tot el seu treball”. Per a Cerdà, es tracta de “un projecte il·lusionant per a la ciutat que va a revitalitzar un dels elements patrimonials més importants del municipi com és Santa Clara”.

Per la seua part, el regidor de Xàtiva Unida Alfred Boluda va indicar que encara no s’ha fet públic cap estudi de viabilitat econòmica “tot i que al protocol signat l’Ajuntament assumia la licitació del projecte i les obres de rehabilitació. Sobretot per saber si estes fortes inversions que es preveuen no aniran en detriment d’altres inversions que requereixen algunes instal·lacions municipals”. Cerdà va respondre que “una qüestió és la constitució de la fundació, i l’altra és la rehabilitació de l’edifici de Santa Clara per convertir-lo en el CRAC (Centre Raimon d’Activitats Culturals)”, i que “fins que no es finalitzen les obres no s’acordarà la cessió a la Fundació”.

Eduardo Llopis (PP) va corroborar el vot a favor però va assegurar que tot i l’interès i la importància de la proposta, “ens genera dubtes i incerteses, arran l’esborrany d’estatuts que s’acompanya”, mentre que María Beltrán (Ciudadanos), va exposar que “pensem en el bé de Xàtiva i el que comporta portar el legat d’un artista nacional i internacional que ha volgut tornar als seus orígens. És una oportunitat única per rehabilitar Santa Clara en la seua totalitat i no hi haurà cap lloc millor on puga estar el patrimoni musical de Raimon”.