El PP de Gandia demana recuperar el trànsit pel passeig marítim però l'ajuntament mantindrà la conversió en zona de vianants

El PP de Gandia ha sol·licitat a l'executiu local, a través del regidor Dani Martí, que es puga circular pel passeig marítim de 8 del matí a 20 hores de la vesprada, entre setmana, alçant així les restriccions horàries que va imposar l'Ajuntament en l'anomenat “Estatge”.

Aquesta iniciativa, cal recordar, va sorgir amb la finalitat de garantir la distància social i estimular l'activitat de comerços i hostaleria, la qual cosa va suposar el tancament al trànsit de la primera línia.

Passada la temporada estival, els populars consideren que no té sentit mantindre la restricció horària de “L'Estatge”. Per això, plantegen mantindre la restricció des de les 20 hores a les 8 del matí de l'endemà de dilluns a divendres, igual que els caps de setmana, però permetre la lliure circulació de vehicles entre setmana, de 8 del matí a 20 hores.

D'aquesta manera, des del PP de Gandia continuen mantenint que aquesta conversió en zona de vianants va ser “un capritx ideològic” del govern local, “que no ha sigut eficaç. Mentre l'alcaldessa es fa fotos i vídeos d'autobombo, els hostalers i comerciants, ja no sols de primera línia sinó de la resta de la platja, pateixen el poc trànsit de persones que ha ocasionat aquesta mesura ideològica”, va assegurar Martí.

Per part seua, el regidor de Turisme, Vicent Mascarell, va assenyalar que “l'estiu no ha acabat i la temporada turística encara menys, per la qual cosa mantindrem totes aquelles iniciatives que han funcionat durant l'estiu i ens han ajudat a mantindre la seguretat sanitària i l'activitat comercial i hostalera a la nostra platja”.

Mascarell va assegurar que “mentre dure la temporada turística i hi haja empresaris disposats a continuar treballant a la platja, el Govern continuarà apostant per ells i per un model de ciutat que prioritza l'amabilitat dels espais i la seguretat dels vianants enfront d'aquells que pensen que el cotxe és la solució a tots els problemes”.