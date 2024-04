El 'Ramat de foc' ja es troba al Paratge natural Parpalló-Borrell de Gandia per previndre els incendis

Més de 240 cabres i algunes ovelles ja pasturen al Paratge Natural Municipal Parpalló-Borrell de Gandia, segons ha informat el director general de Medi Natural, Daniel Muñoz, qui va acompanyar el pastor i els animals des de la seua eixida de Llutxent fins arribar a Gandia, passant pel terme de Barx.

“Durant els dos mesos pròxims estaran al paratge on pasturaran per camins i faixes tallafocs (fetes prèviament pel nostre departament dins dels treballs forestal que venim realitzant), per tal de controlar el creixement de la vegetació”, ha afirmat.

Cal recordar, que la iniciativa 'Ramat de foc' pretén reintroduir la ramaderia tradicional com a eina de gestió forestal i prevenció d’incendis en un espai de gran valor ambiental, el paratge Natural del Parpalló-Borrell, arran de l’incendi de Llutxent de 2018. Un projecte pilot de l’àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Emergència climàtica “molt innovador, referent per a molts ajuntaments, però que té moltes dificultats i per això ha sigut un èxit aconseguir posar-lo en marxa”, ha conclòs Muñoz.