Renfe invertirà 918.000 euros en millores de les estacions d'Alzira i de Xàtiva

Renfe ha anunciat una inversió de 918.000 euros en obres de millora d'accessibilitat a les estacions d'Alzira i de Xàtiva, ambdues de la línia C-2 de rodalies. Així ho confirmava aquest dimecres el delegat institucional de Renfe en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, als alcaldes de les capitals de la Ribera Alta i la Costera, Diego Gómez i Roger Cerdà respectivament.

Pel que fa a Alzira Renfe invertirà 500.000 euros, mentre a Xàtiva la quantia serà de 418.000 euros. Les obres de les dues estacions serviran per a l’adaptació a la normativa actual d’accessibilitat, la millora de l’eficiència energètica a més d’altres actuacions en l’estació, amb un termini estimat per a l’execució de l’obra de 6 mesos. Les obres de millora d’accessibilitat inclouen l’adaptació de l’altura de les vores d’andana al gàlib ferroviari, instal·lació de paviments podotáctiles i línia de seguretat, nou sòl antilliscant en andanes, a més de nous encaminaments en l’accés a l’estació, vestíbul i pas inferior, incloent indicacions en braille.

La companyia també té previst canviar el sistema d’il·luminació convencional per lluminàries LED amb control DALI, per a obtindre nivells lumínics adequats a l’accessibilitat amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica i modernitzar les marquesines. A més es realitzaran altres actuacions com a pintura i tancament de l’estació. Els treballs s’engloben en el pla d’actuacions de Renfe per a les rodalies del nucli de València.

Actualment Alzira compta diàriament amb un total 2.700 usuaris, mentre que a l'estació de Xàtiva s'arriben als 4.000 usuaris diaris.