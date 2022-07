Rescatats 7 gossos amuntegats, a la vora de l'escanyament i desnodrits a Alginet

La Guàrdia Civil ha rescatat a 7 gossos de raça llebrers que es trobaven amuntegats en un espai de reduïdes dimensions, alguns a la vora de l'escanyament, i amb greus símptomes de desnutrició. L'informe del veterinari va llançar que el lloc no comptava amb les condicions higienicosanitàries necessàries perquè la vida dels animals no correguera perill.

Els gossos van ser trobats durant un registre realitzat per part de la Guàrdia Civil de València junt amb el Ministeri Fiscal el 15 de juny, es va localitzar una finca agrícola en la localitat d'Alginet. Alguns dels animals es trobaven amuntegats en un espai de reduïdes dimensions que impedia el seu normal desenvolupament, estant lligats amb corretges d'uns cinquanta centímetres de longitud que impedien el seu lliure moviment i, en alguns casos, es trobaven a la vora de l'escanyament.

A més, l'aigua amb el qual comptaven es trobava en condicions d'insalubritat per a la seua ingestió i mancaven de l'alimentació necessària per a la seua manutenció. Tot això sumat al fet que la teulada amb el qual comptava el cubiculum era de uralita, la qual cosa feia que la calor a l'interior fora encara més asfixiant.

En l'exterior de la caseta es van trobar dos cadells de poca edat mancats de teulada que els refugiara de les condicions climatològiques, en plena onada de calor, mancant d'aigua i aliments.

Realitzada una inspecció, en unió a un veterinari titulat, es desprén que les condicions higienicosanitàries existents en el lloc on s'allotgen els animals no reuneixen els mínims exigits perquè la vida dels animals no correguera perill, evidenciant el seu estat físic un abandó per part del propietari.

Del citat informe veterinari es desprén la urgent necessitat d'actuar en prevenció de la salut dels animals pel que es procedeix a realitzar la confiscació preventiva dels mateixos i a realitzar el seu trasllat a una protectora fins que per part de l'Autoritat competent es dispose el destí final d'aquests.

Davant la troballa la Guàrdia Civil investiga a un home de 66 anys per un delicte continuat de maltractament animal. Les diligències han sigut entregades a la Fiscalia de Medi Ambient de València.