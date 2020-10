Sagunt adjudica la finalització del poliesportiu inclòs en el 'Pla Camps' que té les obres paralitzades des de fa 9 anys

La Junta de Govern Local de Sagunt ha aprovat l’adjudicació de les obres de finalització del pavelló poliesportiu SUNP-VI a l’empresa Víctor Tormo S.L. per un import de 3.541.442,83 euros (IVA inclòs), per ser la millor oferta presentada en el procés de licitació. Este projecte està cofinançat entre el Pla d’Inversions Productives (PIP) de la Generalitat Valenciana, també conegut com Pla Camps (de l'època de govern del PP de Francisco Camps) que aportarà 1.914.738,27 euros, i l’Ajuntament de Sagunt, que aportarà 1.626.704,57 euros.

El regidor de Contractació i d’Esports, Javier Raro, ha manifestat la seua “enorme satisfacció” per l’adjudicació d’esta obra que ha patit diferents problemes des que fa quasi una dècada s’anunciara la construcció del pavelló poliesportiu i ha anunciat que “si tot va bé les obres s’iniciaran al novembre i podrem parlar que tindrem un nou espai esportiu en la ciutat en el primer semestre de 2022”. El regidor ha agraït el treball del departament de Contractació per l’esforç que han fet per a ràpidament tornar a publicar este procés licitatori i ha manifestat que espera que no sorgisquen més problemes “ja que és una obra que porta massa temps parada”.

És necessari recordar que el projecte del pavelló situat en l’encreuament del carrer Serra d’Irta i Serra de Javalambre en el nucli del Port de Sagunt ha presentat diversos problemes que han impedit la seua finalització i que es remunta a abril de 2011, quan la Junta de Govern Local va adjudicar a una primera empresa el contracte de l’obra. Més tard, a l’octubre de 2012, es va acordar aprovar la modificació del projecte i una segona pròrroga del contracte d’obra, la qual cosa va suposar un increment de l’import destinat al projecte. No obstant això, fou a l’abril de 2013 quan esta empresa va paralitzar l’obra i es va suspendre el contracte.

Al febrer de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar la sol·licitud de cofinançament del projecte del poliesportiu, inclòs en el Pla Camps, i la remissió a les conselleries corresponents. Després de diversos informes favorables, l’Ajuntament va adjudicar de nou les obres a una segona empresa a l’abril de 2018. No obstant això, al febrer de 2019 es resolia el contracte per mutu acord. Quatre mesos més tard, després d’una nova fase de licitació pública, la Junta de Govern Local proposa l’adjudicació del contracte a una tercera empresa, a la qual se li requerix la documentació prèvia a l’adjudicació i la qual presenta una sèrie d’al·legacions per les quals decidix desistir de la licitació. Este mateix procés es repetix amb les següents dos empreses classificades per les seues ofertes, les quals també renuncien al procediment.

El passat dia 15 de maig de 2020 la Junta de Govern Local declara desert el procediment per a l’adjudicació del contracte d’obra i inicia de nou la tramitació de l’expedient per a l’adjudicació del contracte de referència, adjuntant nou Plec de Prescripcions Tècniques i Clàusules Administratives Particulars.

Finalment, el 26 de juny la Junta de Govern Local va aprovar els plecs i l’obertura del procediment per a adjudicar, de nou, el contracte d’obra del pavelló a una nova empresa amb un pressupost total de licitació que ascendia a 3.954.698 euros.