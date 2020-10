Sagunt mostra el seu potencial davant el teixit empresarial per atraure inversions en una jornada amb la participació de Ximo Puig

La Casa de la Cultura Capellà Pallarés de la Fundació Bancaixa de Sagunt acollia divendes la jornada ‘Trobada d’inversió’, un acte en el qual s’ha analitzat l’actual situació econòmica post COVID-19 i s’ha debatut sobre diversos aspectes de la nova realitat econòmica, mostrant a Sagunt com un territori atractiu per a la inversió empresarial amb grans virtuts i oportunitats.

Esta trobada d’inversió forma part de la participació de l’Ajuntament de Sagunt en la major iniciativa d’atracció d’inversió del país, ‘Invest in Cities’, impulsada per CEPYME i per Grupo PGS. L’acte ha comptat amb la presència del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno; la regidora de Promoció Econòmica i Industrial, María José Carrera; i el president de la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (CEPYME), Gerardo Cuerva i la presidenta d’ASECAM, Cristina Plumed.

En la seua intervenció, Ximo Puig ha destacat la importància de celebrar este tipus de jornades que ajuden a sumar totes les intel·ligències possibles per a avançar cap a una mateixa direcció, ja que considera que és necessari que existisca una coalició d’interessos públics i privats que treballen conjuntament per a generar ocupació i seguretat en la inversió. Sobre Sagunt, el president de la Generalitat considera que "pot ser el gran pol logístic del Mediterrani. Ha sigut un espai molt valorat i logísticament molt important al llarg de la història, i ara, des de la perspectiva industrial, s’obri un nou horitzó, per la qual cosa és important estrényer l’accelerador perquè encara hi haja més oportunitats".

Així mateix, Ximo Puig ha assegurat que el que s’ha de fer és aprofitar els Fons Europeus per a acabar algunes de les infraestructures bàsiques que estan pendents. "En concret, el que hem de fer ara és tractar de posar en marxa al més prompte possible Parc Sagunt II i continuar treballant en totes les infraestructures per a poder garantir la potencialitat enorme que té Sagunt", ha expressat Puig.

Per la seua part, Darío Moreno ha mostrat als assistents les fortaleses que convertixen a Sagunt en una ciutat atractiva per a la inversió, assegurant que és un municipi amb grans avantatges com les seues infraestructures, la seua localització i les seues empreses, però també ha destacat que Sagunt ja és una història d’èxit. "Recentment, gràcies a la col·laboració entre diferents entitats i al lideratge de la Generalitat Valenciana, hem vist que Parc Sagunt I ha sigut un absolut èxit en el qual l’Ajuntament també ha pogut demostrar com dóna resposta a les necessitats empresarials, traient llicències i donant el suport necessari per a les noves iniciatives. I això és important perquè demostra a inversors i empreses que vulguen vindre a Sagunt que ja tenim experiència a tirar avant grans projectes", expressa Moreno.

Sobre el Fòrum celebrat , l’alcalde ha declarat que és essencial realitzar este tipus d’accions ja que "ens fan reflexionar i treballar tots cap a un mateix objectiu. Unir la part empresarial, institucional, sindicats, etc, és fonamental, i més en moments difícils i d’incertesa com els actuals. Cal tindre en compte a tots els agents econòmics per a traçar el mapa de saber cap a on anem en el futur i continuar generant riquesa i treball". A més, un altre aspecte en el qual ha incidit és que este temps de pandèmia no pot ser un temps perdut, sinó que s’han de posar els fonaments per a continuar avançant.

La jornada, a més, ha comptat amb la participació de Pilar Alguacil, catedràtica de Dret Financer i Tributari en la Universitat de València, qui ha posat en valor l’economia social i les cooperatives energètiques. Pako Gimenez, corporate director d’Encamina, ha analitzat l’actual realitat econòmica després de la crisi sanitària provocada per la COVID19 i ha emfatitzat sobre com la digitalització és la forma més eficaç que tenen les empreses per a eixir de la crisi i créixer en les seues estratègies empresarials.

Finalment, s’ha celebrat una taula redona en la qual s’ha debatut sobre la capacitat que tenen els territoris per a atraure inversions. La coordinadora tècnic-comercial de Parc Empresarial de Sagunt S.L., Teresa Ventura; el subdirector d’AIDIMME Institut Tecnològic, Vicente Rocatí; i el branch manager de Lannutti España S.L., Alessandro Torricelli, han mostrat al llarg de les seues intervencions com una ciutat és capaç d’establir estratègies i actuar per a aconseguir que empreses s’instal·len en els seus territoris i es generen noves oportunitats d’ocupació.

María José Carrera, regidora de Promoció Econòmica i Industrial, també ha destacat la importància d’este tipus de jornades "perquè en temps d’incertesa les administracions públiques i el món empresarial han de potenciar les seues relacions i oferir solucions conjuntes a la ciutadania". L’edil, que ha inaugurat l’acte, ha exposat en la seua presentació el caràcter resilient de la ciutat i com ha sabut donar respostes a les successives transformacions que ha viscut. "Som un territori amb suficient potencial per a entendre el canvi com a oportunitat, per a eixir reforçats com a societat i per a créixer sosteniblement com a economia adaptada als reptes del segle XXI", ha assenyalat Carrera.

Finalment, el president de CEPYME ha assenyalat que Sagunt és un lloc que compta amb tots els ingredients per a atraure capital i inversió estrangera, així com la Comunitat Valenciana, la qual, segons Gerardo Cuerva, "es caracteritza per buscar l’equilibri entre la indústria i els serveis que té. És una comunitat que sap mirar cap a l’exterior, que compta amb llocs estratègics per a abordar el mercat extern i, en definitiva, que té molt futur". Així mateix, ha expressat que, a pesar que el moment actual és crític per la crisi, "hem de traure el millor de nosaltres i estem convençuts que podem eixir d’esta situació, però, per a això, s’ha d’anar de la mà de l’empresa, i un exemple d’això són institucions com les que hui sou ací presents".

Sagunt forma part de la Xarxa de Ciutats Atractives per a la inversió al costat de localitats de tota Espanya com Granada, Lugo, Pinto, Martos, Marbella, Miranda d’Ebre, Benavente o Las Palmas de Gran Canaria.​