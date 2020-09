Sagunt protegeix els entorns dunars de les seues platges amb 5.630 metres d’acordonament

L’Ajuntament de Sagunt està instal·lant un total de 1.415 estacades en el litoral del municipi per a protegir els entorns dunars a les platges del Port de Sagunt, Almardà i Corinto-Malva-rosa. Esta instal·lació l’està duent a terme l’empresa pública SAG, per encàrrec de la Regidoria de Platges, qui supervisarà la intervenció. Així mateix, els tècnics de Vida Silvestre han mostrat la seua voluntat de col·laborar i poder supervisar, junt al departament de Platges, els treballs per a l’acordonament i protecció de les dunes. També ha col·laborat Acció Ecologista-Agró.

L’acordonament amb palissades de fusta s’està duent a terme en funció de l’afluència d’usuaris de les platges i de la qualificació de protecció definida en el Catàleg de Platges del Pla d’acció Territorial Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVAL).

La intervenció, que té un cost total de 41.460 euros entre materials, maquinària i mà d’obra, suposarà l’acordonament amb tanques de fusta i cordes de nilons d’un total de 5.630 metres lineals a les platges del municipi, concretament 2.600 a la platja del Port de Sagunt, 2.900 en la de Corinto-Malva-rosa i 130 en la d’Almardà, on a més es repararà el ja existent.

El regidor de Platges, Roberto Rovira, ha declarat que esta actuació, que suposa la instal·lació d’aproximadament 5,5 quilòmetres de protecció de estacades a les platges del municipi, implica "protegir més de 150.000 metres quadrats d’entorns dunars en un termini d’execució d’un mes i mig, per la qual cosa valorem que a la fi de setembre, aproximadament, totes les instal·lacions estiguen acabades". Així mateix, Rovira ha explicat que esta intervenció ve avalada per informes de la Demarcació de Costes de València, així com pel servici de Vida Silvestre de la Generalitat Valenciana, els qui posteriorment proporcionaran a l’Ajuntament cartelleria informativa per a les zones d’especial protecció, com és Almardà i Corint que compta amb espècies protegides.

"Esta actuació és la més important que ha realitzat l’Ajuntament de Sagunt quant a la protecció de les dunes, i l’objectiu fonamental, a més de protegir un espai del nostre litoral de gran valor ecològic, també és tractar de conscienciar a la ciutadania de la importància de tindre un entorn litoral protegit i de poder compatibilitzar l’ús i gaudi de les platges amb la protecció del medi natural en el litoral de la nostra ciutat", afig el regidor de Platges.

Sagunt compta amb aproximadament 4.700 metres de cordons dunars, per la qual cosa l’objectiu d’esta instal·lació és el de preservar estos espais de gran valor ecològic mitjançant tanques i senyalitzar els espais protegits per a reduir al màxim els impactes negatius de l’ús dels més de 5 km de platja que té Sagunt. Segons la memòria valorada de la instal·lació, espècies com el corriol camanegre, una espècie protegida que es troba a Almardà i Corinto, s’han vist tremendament afectades per la massificació de la costa i per l’accés incontrolat de persones i animals domèstics als entorns dunars. ​​