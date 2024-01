Trobades imatges i inscripcions ocultes al retrat de Felip V 'cap per avall' de Xàtiva

La restauració del famós retrat de Felip V ‘cap per avall’ de Xàtiva que du a terme l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i), ha trobat restes pictòriques i inscripcions ocultes. El quadre és obra de l'artista local Josep Amorós, i està datat en l'any 1720.

En concret, el personal de restauració ha trobat un cavall ocult per antigues intervencions, diferent de la imatge que mostra el quadre en l’actualitat, i diverses inscripcions superposades, segons ha detallat la directora de l’IVCR+i, Gemma Contreras.

En l’escena, que representa la batalla d’Almansa pintada en segon pla, durant la fase d’eliminació dels densos vernissos oxidats i les repintades, ha eixit a la llum la imatge d’un cavall caigut durant la batalla.

També és interessant per als especialistes la troballa de diverses inscripcions superposades en la cartel·la de cuirs retallats que apareix en l’angle inferior dret del quadre.

Així, durant la realització dels estudis previs amb llum infraroja s’hi han pogut veure diverses inscripcions sobre la identitat del personatge retratat. En la primera inscripció visible posa: “DON / FELIPE / QVINTO / REY DE / ESPAÑA”. Davall d’esta es pot llegir una segona inscripció, que diu: “DON / FERNANDO / Đ BORBON / PRINSIPE / DE ASTU / RIAS”. Finalment, i per davall d’esta segona inscripció, encara hi apareix una tercera, en la qual es llig: “DON / FHELIPE / V REY Đ / ESPAÑA”.

El personal tècnic de l’IVCR+i considera que esta cadena d’inscripcions en la cartel·la degué respondre als successius canvis dinàstics esdevinguts durant el regnat de Felip V.

“Es tracta de sorpreses bastant habituals quan es fan intervencions com la que està en curs, a la qual una restauradora del centre es dedica a temps”, ha explicat Contreras.

La responsable de l’IVCR+i ha indicat que la restauració “està donant molt de si” i que l’emblemàtic quadre de Josep Amorós podria tornar al Museu de Belles Arts de Xàtiva a la fi de 2024, després que en concloga la restauració.

Contreras ha assenyalat que el procés de recuperació de l’obra “s’ha prolongat durant mesos per la complexitat que té, perquè s’han utilitzat diverses tècniques per a consolidar-ne la capa pictòrica, que estava a punt de caure”.

“En este moment està en el procediment de neteja, la part més important en què s’eliminen aquells vernissos oxidats procedents d’intervencions anteriors, l’última intervenció va ser en 1992, perquè sempre ha tingut problemes de despreniment de la capa pictòrica”, ha precisat la directora de l’Institut.

El popular retrat ‘invertit’ del rei Felip V va ser pintat en 1719 i, amb posterioritat, Xàtiva va decidir mostrar-lo cap per avall com a càstig simbòlic al monarca, que va ordenar cremar la ciutat i va canviar el seu nom pel de ciutat de San Felipe per a donar suport a la causa de l’arxiduc Carles d’Àustria durant la guerra de Successió pel tron espanyol, que es va desencadenar a Espanya en 1701 i va finalitzar amb la instauració de la monarquia borbònica al país.

Segles després, ‘el rei al revés’ és una de les imatges més identitàries i populars de la capital de la Costera, que recuperarà el quadre en tota la seua esplendor després de passar per les mans expertes de l’IVCR+i.